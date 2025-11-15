Balıkesir'deki şehit cenazesinde milletvekillerinin ön saf yarışı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye yas dolu bir haftayı geride bırakıyor.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahraman Mehmetçik farklı şehirlerde baba ocaklarında toprağa verildi.

Şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın da Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi büyük üzüntü yaşanan cenazede dikkat çeken bir ayrıntı yaşandı.

TURHAN ÇÖMEZ'İN EN ÖN SAF MÜCADELESİ

Balıkesir Zağnospaşa Camii'ndeki törene çok sayıda bürokrat ve siyasetçi de katılırken İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in ön saf mücadelesi dikkat çekti.

Tüm ülkenin hüzünle takip ettiği cenazede şehit ve yakınlarının acılarını da unutan Çömez, kameralara en ön safta namaza katılırken görüntü verebilmek için adeta kavga çıkardı.

O ANLAR KAMERADA

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan'ı arkaya itmeye çalışan Çömez beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

İki milletvekili arasında meydana gelen gerginlik ise kameralarca kaydedildi.

Duanın ardından Milletvekili Çömez, müsade isteyerek ikinci sıradaki safa katılıp cenaze namazını kıldı.