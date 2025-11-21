Balıklı Rum Hastanesi'ne "sahte reçete" soruşturması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da bulunan Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde, usulsüz reçete düzenlendiği iddia edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaların ardından harekete geçti.

Balıklı Rum Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun öncülüğünde, 2017-2021 yılları arasında bazı hastaların, Medula sistemine kayıt yapılmadan muayene edilmiş gibi gösterip, kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar dahil olmak üzere çok sayıda sahte reçete düzenlendiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

SGK ZARARA UĞRATILDI

Yürütülen soruşturma kapsamında, Çocuk Psikiyatrisi bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, diğer doktorların da sisteme giriş yapmadan, hasta muayene etme işlemi yaptığı, Medula sistemine kayıt yapılmadan gerçekleştirilen muayene işlemlerinde, hastaların kişisel verilerini el geçirerek paylaştıkları ortaya çıktı.

Ayrıca yapılan işlemlerde SGK'nın provizyon vermediği hastaları, doktorların kendi özel, şahsi kliniğinde para karşılığı muayene ettikleri belirlendi.

HASTANEYE HİÇ GİTMEMİŞ HASTALARA REÇETE DÜZENLENDİ

Hastaneye hiç gitmemiş olan hastalara, 10 günlük muayene tarihi geçen hastalara, hastanede başkaca branşlarda kaydı bulunan ancak çocuk psikiyatri bölümünde hiç kaydı olmayan hastalara usulsüz protokol numaraları üreterek, reçete düzenledikleri ve ilaçların usulsüz yöntemlerle temin edilerek, reçetelerin usulsüz olarak fatura edilmesi neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2017 yılı itibariyle 112 milyon TL zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

MADDİ MENFAAT SAĞLANDI

Şüphelilerin temin edilen ilaçların bir kısmının kimliği belirsiz yabancı uyruklu şahıslara satılarak maddi menfaat sağladıkları da belirlendi.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI

Öte yandan başsavcılık tarafından, Balıklı Rum Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., Eczacılar Y.E. ve A.H., eczane çalışanı R.Ç., ilaç mümessilleri C.K. ve E.Ç. hakkında, 'zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' , 'kamu, kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme' suçlarından, emniyet birimlerine gözaltı talimatı verildi.

Şüphelilerden 6'sının gözaltına alındığı öğrenilirken, 1 şahsın ise firari konumda olduğu belirlendi. Şahısların adreslerinde arama çalışmaları sürerken, firari şüpheli aranıyor.