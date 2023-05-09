BanaSenLazımsın serisinde yeni video: Reis'in güldürdüğü anlar... Sen hep gül Reis BanaSenLazımsın akımı ile paylaşılan videoların sonuncusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığından bu yana güldüğü ve güldürdüğü eğlenceli anlar yer aldı.

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Tarihi 14 Mayıs seçimi için nefesler tutuldu.

Pazar günü sandık milletin önüne geliyor...

Heyecan dorukta, kampanyalar hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verenlerin son dönemde sosyal medyada #banasenlazımsın etiketi ile paylaştıkları görüntüler gündem oldu.

Muhalefet eleştirileri, 6'lı masadaki uyumsuzluklar, muhalefet HDP ilişkisi gibi konuların ele alındığı video serisinde bu kez eğlenceli bir videoya yer verildi.

"Reis'in güldürdüğü anlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemlerden bu yana, medyaya yansıyan eğlenceli anları derlendi.

Erdoğan'ın efsane olan "Sevgili Musa" sözlerinin de yer aldığı "Reis'in güldürdüğü anlar...Sen hep gül Reis" adlı video yine sosyal medyada beğeni topladı.

Diğer yandan #banasenlazımsın etiketi ile yapılan paylaşımlar sosyal medyada devam ediyor.

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