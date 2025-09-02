Banka devi duyurdu: O işlemlerde artık komisyon ücreti ödenmeyecek!

Garanti BBVA bankacılık sektöründe dikkat çeken bir adımla gündeme geldi. Banka devi tarafından alınan kararla birlikte kripto yatırımcılarından alınan o ücret tarihe karışıyor.

Kripto, yatırımcıların limit emir özelliğini daha avantajlı kullanabilmeleri için atılan adım sektörde büyük bir yankı uyandırdı.

Bu kapsamda banka devi, TRY paritesinde gerçekleşen piyasa yapıcı emirlerde komisyon ücretlerini sıfırladığını açıkladı.

KOMİSYON ÜCRETİ ALINMAYACAK!

Garanti BBVA tarafından yapılan duyuruda, TRY işlem çiftlerinde, kullanıcılar tarafından verilen ve piyasa yapıcı olarak gerçekleşen limit emirler için artık alım ve satım işlemlerinde komisyon ücreti alınmayacağı belirtildi.

Bu yeni uygulama sayesinde yatırımcılar, hedefledikleri fiyattan işlem yaparken aynı zamanda komisyon maliyetinden de muaf olacak.

Böylece kullanıcılar, kripto varlık alım-satımlarında daha uygun koşullarla işlem gerçekleştirme imkanına sahip olacaklar.