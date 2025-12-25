AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dakika haberine göre Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı.

Terkoğlu'nun gözaltı sebebinin YouTube yayınında kullandığı ifadeler olduğu belirtildi.

Barış Terkoğlu, dün Onlar TV'de bir video yayınlamış ve "Neden kullanıcılara uyuşturucu operasyonu yapılıyor da daha yukarılara gitmiyor" sorusunu anlamak için bazı kaynaklarıyla konuştuğunu aktarmıştı.

GÖZALTI HABERİNİ BARIŞ PEHLİVAN DUYURDU

Gazeteci Barış Pehlivan, Terkoğlu'nun gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyururken gözaltı gerekçesinin ise dün Onlar TV'de yayınlanan bir video olduğunu yazdı.

Pehlivan, "Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar" dedi.

TERKOĞLU VİDEODA NE SÖYLEDİ?

Terkoğlu, edindiği özel bir haberi ise videosunun sonunda şunları söyledi: