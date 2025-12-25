- Gazeteci Barış Terkoğlu, YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle gözaltına alındı.
- Gözaltı haberini Barış Pehlivan sosyal medya hesabından paylaştı.
- Pehlivan, bu durumun kirli kamu görevlilerini değil gazetecileri hedef aldığını belirtti.
Son dakika haberine göre Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı.
Terkoğlu'nun gözaltı sebebinin YouTube yayınında kullandığı ifadeler olduğu belirtildi.
Barış Terkoğlu, dün Onlar TV'de bir video yayınlamış ve "Neden kullanıcılara uyuşturucu operasyonu yapılıyor da daha yukarılara gitmiyor" sorusunu anlamak için bazı kaynaklarıyla konuştuğunu aktarmıştı.
GÖZALTI HABERİNİ BARIŞ PEHLİVAN DUYURDU
Gazeteci Barış Pehlivan, Terkoğlu'nun gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyururken gözaltı gerekçesinin ise dün Onlar TV'de yayınlanan bir video olduğunu yazdı.
Pehlivan, "Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar" dedi.
TERKOĞLU VİDEODA NE SÖYLEDİ?
Terkoğlu, edindiği özel bir haberi ise videosunun sonunda şunları söyledi:
Sıkça bir mekan ismi geçiyor: Kütüphane. Burası Etiler'de bulunan özel bir eğlence mekanı. Bu mekanı da İçişleri Bakanlığı kaynaklarına sordum. Bu mekanda zaman zaman operasyon yapıldığını, uyuşturucu ve kimlik taraması yapıldığını söylediler. Bu mekanın işletmecisinin de ifadesi alınmıştı.
Bu tarama sırasında içeri giren polisler bir kişiyle karşılaşıyorlar. Bu kişi, aranamayacağını söylüyor ve kimliğini çıkartarak savcı olduğunu belirtiyor. Polis bu olayı görünce çok şaşırıyor ve bu nedenle tarama işlemini başlatan savcıya bu durumu iletiyorlar.