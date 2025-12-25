CHP'den rakı savunması: Görüntü güncel değil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2016'da hayatını kaybeden CHP'li Kamer Genç'i anmak için mezarı başında toplanan, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu grubun rakı içtiği anlara ilişkin video geçtiğimiz günlerde yeniden gündem olmuştu.

Söz konusu görüntülere bir tepki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "KABRİSTANDA KADEH TOKUŞTURMAYI MAHARET ZANNEDİYOR"

"Kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zannediyor" diyen Erdoğan, "Kendi milletvekiline saygı duymayan, milletine saygı duyar mı?" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK: "GÖRÜNTÜNÜN GÜNCEL OLMADIĞININ ALTINI ÇİZELİM"

CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

Zeynel Emre, burada Kamer Genç’in mezarında alkol içilen görüntüler hakkında da konuştu.

Özgür Özel'i savunan Emre, şu sözleri sarf etti:

Şimdi bir defa bu görüntünün bugün güncel olmadığının altını çizelim. Bu görüntü 2020 yılına ait bir görüntü. Bir özel görüntü.

"ORADA BİR RESMİ CENAZE TÖRENİ DE YOK"

Orada bir resmi cenaze töreni vesaire de yok. Genel Başkanımız o zaman genel başkan değil.



Grup başkanvekili ve geçmişte rahmetli Kamer Genç de yakın çalışmış abilik, kardeşlik yapmış, dostluk yapmış.



Bu bilinen bir durum, bilinen bir isim ve her yıl da kendisi anmaya gider.

"ESKİDEN BİR ŞEYLER ARAYIŞI VAR"

Dolayısıyla orada da oradaki o günkü anma töreni ya da işte sonrasındaki durumun tertipleyen, düzenleyicisi falan da değil.



Ha buna Tayyip Bey bahsetmiş midir? Bahseder. Siyasette vardır bu.



Bu tip durumlarda da hani bir söz vardır ya. İşte batmış müflis eski defterleri açar diye. Eskiden bir şeyler arayışı var.

MEZAR BAŞINDA RAKI KADEHLERİ KALDIRILDI

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazanköy'de defnedilen Genç'i anmak için 22 Ocak 2020'de bölgeye giden, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu CHP'li kafile önce basın mensuplarının takip ettiği anma törenini gerçekleştirmişti.

Daha sonra kalabalığın ayrılmasıyla birlikte rakılar açılmıştı.

GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEM OLDU

Veli Ağbaba gibi partinin önemli isimleriyle birlikte kadehlerini dolduran CHP'liler Genç'in kabri başında partili arkadaşlarının cep telefonu kameralarına poz vermişti.

O dönem de hayli tepki çeken o görüntüler bugün yeniden dolaşıma girerken sosyal medyada da yeniden gündem oldu.