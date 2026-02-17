Barış Yarkadaş: Abdullah Gül, CHP'nin adayı olabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP erken seçim çağrılarına devam etse de iktidar, seçimlerin vaktinde yapılacağı konusunda ısrarcı.

Fakat kamuoyunda 2027'nin son çeyreğinde bir seçim beklentisi var.

Bu kapsamda CHP'nin aday adayları da gündemden düşmüyor.

tv100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık programına yorumcu olarak katılan Barış Yarkadaş, çarpıcı bir iddiada bulundu.

Bilgiye dayalı konuştuğunun altını çizen Yarkadaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2018'de olduğu gibi yine CHP gündeminde olduğunu belirtti.

"ABDULLAH GÜL İSMİ MASAYA GELİRSE ŞAŞIRMAYIN"

Yarkadaş şöyle konuştu:

"Abdullah Gül CHP’nin önümüzdeki dönemde cumhurbaşkanı adayları arasında ciddi olarak masaya getirilirse şaşırmayın, bilgiye dayalı söylüyorum.

Yeni bilgi. Abdullah Gül, 2018'de de konuşuldu, biz o zaman milletvekiliydik. Kapalı toplantıda da konuşuldu. Biz itiraz ettik. İtiraz edenlerin başına da bir sürü şey geldi. Siyaseten tasfiye edildi. Bunu daha önceden de söylemiştim.

Ama 2028 seçimleri için, altını çizerek söylüyorum. Abdullah Gül adı adaylar arasına gelirse şaşırmayın diyorum. Bu tarih de herkes not etsin."