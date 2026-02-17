Denizli'de "15 Temmuz Tank ve Kahraman Millet" anıtının yerine gelen belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Denizli Merkezefendi Belediyesi, geçtiğimiz aylarda ilginç bir uygulamayı hayata geçirdi.

CHP'li belediye, Selçukbey Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı kaldırma kararı aldı.

Aralık ayında kaldırılan anıt sonrası yerine gelecek heykel için belediye, yarışma da düzenledi.

AK Parti döneminde yapılan ve CHP'li belediye tarafından kaldırılan anıtın yerine ise Demokrasi Heykeli gelecek.

YARIŞMA DÜZENLENDİ

Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, alana "daha estetik bir eserin" kazandırılması için Türkiye genelinde bir yarışma düzenlendiği duyurulmuştu.

17 eserin katıldığı "Demokrasi Anıtı" temalı yarışmada Oğuz Can Genç’in tasarımı, birinci seçilerek yapım sürecine geçilmişti.

ESTETİK VURGUSU

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, daha önce yaptığı açıklamalarda, yeni eserin ilçeye estetik katkı sunacağını ve Cumhuriyet’in demokrasi yolculuğunu temsil edeceğini dile getirmişti.

AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

Montaj işlemlerinin kısa süre içinde tamamlanması ve Demokrasi Anıtı’nın, düzenlenecek resmi bir törenle kamuoyuna tanıtılması planlanıyor.