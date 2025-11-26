Barış Yarkadaş, Adem Soytekin'in kalıpçılıktan 750 milyon dolar servete ulaştığı ağı paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), skandallarla anılmaya devam ediyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıkladığı “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” iddianamesi kabul edildi.

Buna göre, 105'i tutuklu 407 şüpheli hakkında İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açıldı.

ADEM SOYTEKİN İDDİANAMEDE YER ALDI

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99’u örgüt mensubu 1’i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı.

BARIŞ YARKADAŞ, CANLI YAYINDA ANLATTI

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Taksim Meydanı" programında CHP'ye ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Yarkadaş'ın Adem Soytekin'e ilişkin konuşmasında, "Adem Soytekin’in 750 milyon dolar serveti var. Çetin Çapan’ın yanında 10 yıl yevmiyeli çalıştı. 2015 yılında Ekrem İmamoğlu ile tanıştı 10 yılda 750 milyon dolar servete nasıl ulaştı." ifadeleri öne çıktı.

"2015'TE İMAMOĞLU İLE TANIŞIYOR, BİRDEN BİR ZENGİLEŞMEYE BAŞLIYOR"

"Adem Soytekin'i Hollywood'a gönderin, dört dörtlük bir senaryo yazar. Dört dörtlük ama kimi kandırır? Amerikalıları kandırır, bizi kandıramaz. Amerikalılar böyle bir başarı hikayesine bayılırlar: O harika adam, sıvacılıktan gelmiş, kalfalıktan gelmiş, 750 milyon dolar mal varlığına bakmış. Vallahi onlar inanır." diyerek konuşmasına başlayan Yarkadaş, şu sözleri sarf etti:

"YANİ 100 YILLIK CHP'Lİ BİR AİLE"

Bugün Adem Soytekin dosyasına çalışıyoruz diye ben de epey oturdum. Bu Adem Soytekin'in bir şeceresini çıkardım. Bizim sevgili dostumuz Çetin Çapan vardır. Esenyurt'ta inşaat işleri yapar. Gürbüz Çapan'ın da kardeşidir. Gürbüz Çapan, Esenyurt'a belediye başkan adayıydı. Çok az bir farkla kaybetti, CHP'den belediye başkan adayı oldu. Ama Orhan Çerkez adaya gösterildi. Bir Cumhuriyet Halk Partili olarak... Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in kazanması için çaba gösterdi. Yani 100 yıllık CHP'li bir aile.

"ASLINDA ADEM SIVACI DEĞİLDİR, KALIPÇIDIR"

Şimdi Çetin Çapan, bu Adem Soytekin meselesi gündeme geldiğinde henüz gözaltı yok, operasyon yok, hiçbir şey yoktu. Dedi ki: 'Büyüksün Ekrem İmamoğlu. Bizim geçmişte ilişkilerimizi taşıyan ortak taşeronumuz Adem Soytekin, kalfamız, iş insanı yaptın. Bankalar dışındaki esnafın kan ağladığı bugünlerde Adem'e 12 şirketiyle 'yürü ya kulum' dedin. Yüzer milyonluk ihaleler bahşettin. Öyle ki benim kalfamı Maslak Koru projesine 100 milyon dolar nakit para koyar hale getirdin. Vefanın kıymetini yürüyen, yürüten emsalisin.' Çetin Çapan'ın bu tweet'i de manşete geldi. İroni yapıyor ama önemli bir şey vurguluyor.



Şimdi ben bugün Çetin Çapan'ı aradım. Çetin Çapan'a dedim ki: 'Şu Adem Soytekin'in bir hikayesini bana anlatır mısın?' dedim. Adem Soytekin, Çetin Çapan'ın yanında tam 10 yıl ücretli olarak çalıştı. Yevmiyeli, daha doğrusu. Adem Soytekin'i şöyle anlattı: 'Adem 2005 yılında Ahmet Gül isimli bir kalfamızın yanında çalışırdı. Onun kalfasıydı. Aslında Adem sıvacı değildir, kalıpçıdır. Çok başarılıdır. Tahta çakar, içine beton koyarsın. Onun adı kalıpçıdır. Bu ayrıntıyı niye anlatıyorum? Şunun için. Kendisi dedi: Trabzonludur. Çok da yeteneklidir işinde. İyi ustadır. 2005 ile 2015 yılı arasında benim yanımda çalıştı. 2015'e kadar kalıpçılığa devam etmiş. Evet, 2005-2015 arası benim yanımda çalıştı. Zaten SGK kaydı görülür.

EKREM İMAMOĞLU İLE TANIŞMA SÜRECİNİ ANLATTI

2014 yılında hatırlarsın dedi: Esenyurt'tan aday oldum. Ekrem de Beylikdüzü'nden aday oldu. Yakın arkadaş oldukları için ismiyle hitap ediyor. O arada Adem Soytekin, benim yanımda Ekrem İmamoğlu ile tanıştı. Biz inşaatta oturuyorduk, çay kahve içiyorduk. Öbür ustalar gelmişti. Ben haftalıklarını dağıtıyordum. Cuma günleri haftalıklarında Adem aylık almak istemezdi. 'Ya ben parayı birden harcıyorum. Bana haftalık verirsen daha iyi olur.' Nasıl yani dedim. Biz işçilere normalde ayın birinde maaş verirdik. Ama Adem toplu para almak istemezdi. 'Siz bana haftalık verin. Aylık kalınca maaşım yetmiyor' derdi. 'Haftalıkta daha iyi kendimi ayarlıyorum.' Ona göre haftalığını verdik, oturuyorduk. O sırada Ekrem İmamoğlu geldi. Ahmet Gül ve Adem Soytekin'le tanıştı. Ahmet Gül de kalfamızdı. O da kalıpçıydı. Ekrem İmamoğlu'yla sohbet ettiler. Adem de oradaydı. O zaman Adem'i gördü Ekrem. Hatırlıyorum, 'Bu kim?' diye sordu. 'Bu Adem, bizim ustamız, kalıpçımız' dedim. 'Çok çalışkan' diye övdüm. Ekrem de 'Merhaba Adem abi' dedi. O gün tanıştılar. 2014 seçimleriydi.

"BU ADAM 2015'TE EKREM'LE TANIŞINCA BİRDEN NE OLDU?"

Ben Esenyurt'tan adayım, Ekrem Beylikdüzü'nden. Kampanyalarımız oldu, beraber çalıştık. Adem de inşaat işlerinde yardımcı oldu biraz. Ama asıl 2015'ten sonra değişti her şey. Ekrem belediye başkanı olunca, Adem birden şirket kurmaya başladı. Benim yanımda yevmiyeli çalışırken, birden 12 şirket... Bakın, SGK kayıtları ortada, 2005-2015 arası Çetin Çapan'ın yanında kayıtlı. Yevmiyeli, haftalık para alan bir adam. Aylık maaşı yönetemiyor, 'Haftalık verin' diyor. Bu adam 2015'te Ekrem'le tanışınca birden ne oldu? 750 milyon dolarlık servet. 12 tane şirket. Maslak Koru projesine 100 milyon dolar nakit koyuyor. Bu nasıl bir başarı hikayesi?

"ADEM SOYTEKİN NASIL 10 YILDA SAVCILIKTAN MİLYARDER OLDU?"

Çetin Bey'e sordum: 'Adem'in serveti nereden geldi?' Dedi ki: 'Bilmiyorum, ama Ekrem'le yakınlaştıktan sonra büyüdü. Benim kalfam, ustamdı. Yetenekliydi ama bu kadar değil.' Bakın, ironik tweet'i de var: 'Büyüksün Ekrem, kalfamı iş insanı yaptın, yürü ya kulum dedin.' Bu tweet manşet oldu. Şimdi soruyorum: Bu 750 milyon dolar nereden? İBB ihaleleri mi? Yüzer milyonluk kontratlar mı? Esnaf kan ağlarken, bankalar dışında herkes batarken, Adem Soytekin nasıl 10 yılda sıvacılıktan milyarder oldu? Hollywood senaryosu, ama gerçek.

"CHP İÇİN DE BİLE SORGULANIYOR"

Amerikalılar alkışlar, biz sorgularız. Adem'in kendi sözü: 'Ben kendi emeğimle kazandım, Ekrem'in sistemiyle alakam yok.' Peki, o zaman SGK kayıtları, Çetin Çapan'ın tanıklığı ne? 2014 öncesi yevmiyeli, sonrası 12 şirket...



