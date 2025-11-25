İBB iddianamesi kabul edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklandı.

Tutuklanan İmamoğlu'nun ardından soruşturma genişledi ve bazı itiraflarla beraber CHP'li birçok belediye başkanı da tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gözlerin çevrildiği iddianame, geçtiğimiz günlerde açıklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. 3 bin 900 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede 402 kişi, şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99’u örgüt mensubu 1’i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı kişiler olarak iddianamede yer aldı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

3 bin 900 sayfa olan ve mahkemeye sunulan iddianame, bugün de kabul edildi.

İBB iddianamesi, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

TALEP EDİLEN HAPİS CEZASI

Ekrem İmamoğlu hakkında, doğrudan işlediği suçlar olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez) suç gelirlerinin aklanması (7 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez) suçlarından ve suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faaliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen çeşitli suçlardan 142 eylemle ilgili olarak cezalandırılması talep edildi.

Bu kapsamda savcılık tarafından, Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi.

İDDİANAMEDE DİĞER İSİMLER İÇİN İSTENEN CEZALAR

İddianamede; şüpheli Keleş'in, "48 kez rüşvet", "rüşvet alma", "rüşvet verme", "55 kez ihaleye fesat karıştırma", "39 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "8 kez suç gelirlerini aklama", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "irtikap", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

MURAT ONGUN İÇİN 779 YIL İSTENİYOR

Şüpheli Murat Ongun'un "rüşvet", "53 kez ihaleye fesat karıştırma", "33 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

ERTAN YILDIZ VE ADEM SOYTEKİN HAKKINDA İSTENEN CEZA

İddianamede, şüpheli Ertan Yıldız'ın, "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülürken şüpheli Adem Soytekin'in de "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap", ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

HÜSEYİN GÜN İÇİN 20 YILDAN 40 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun da "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülürken şüpheli Hüseyin Gün'ün ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamede ayrıca şüpheliler Ongun, Gülibrahimoğlu, Soytekin, Yıldız ve Gün'ün örgütsel konumlarına uyan Türk Ceza Kanunu'nun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçunu düzenleyen 220/1 ile "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" suçunun yer aldığı 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları, ayrıca şüphelilerin örgütün yöneticileri olması nedeniyle 220/5 maddesi uyarınca örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmalarına karar verilmesi istendi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN İNDİRİM İSTENDİ

İddianamede, yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi veren örgüt yöneticisi şüphelilerden Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "etkin pişmanlık" hükmünü düzenlenen 221/4'üncü maddesinin ikinci cümlesindeki indirimin uygulanması istendi.

RESUL ŞAHAN HAKKINDA 91 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Tutuklanmasının ardından Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu şüpheli Mehmet Murat Çalık hakkında istenen cezalar da belli oldu.

İddianamede, Emrah Resul Şahan hakkında 5 kez "rüşvet alma" 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şahan'ın "Nişantaşı Koru" isimli projenin inşaat ruhsatı karşılığında firma yetkililerinden ilçede bir noktaya park yapmalarını istediği, firmanın Şubat 2025'te parkı yapmak için ön protokol imzaladıktan 10 gün sonra ruhsat aldığı belirtilen iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesine İBB) bağlı İPA'nın başında olduğu dönemde Şahan'ın İBB Hanem uygulamasına usulsüz şekilde vatandaşların işlenmiş verilerinin girmesine aracılık ettiği kaydedildi.

İddianamede, 2024'te Şahan'ın Şişli'de konut inşaatı ruhsatı talep eden firmadan belediyenin yaklaşık 2 milyon dolara yakın ışıklandırma borcunun ödenmesi durumunda ruhsat vereceğini ifade ettiği, mağdur inşaat firması sahibi ile ruhsat karşılığı belediyenin ışıklandırma borcunu karşılanması konusunda anlaşıldığı anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Resul Emrah Şahan'ın, iskan izni için inşaat firması yetkililerinden 4 milyon dolar istediği, firma sahiplerinin örgüt üyesi Süleyman Atik'e 4 milyon doları verdiği aktarıldı.

BÜYÜK FİRMALARLA GÖRÜŞEREK RÜŞVET İSTENDİ

Şüpheliler Hüseyin Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt'un yetkilisi olduğu firmanın Şişli'de kiraladıkları binayı hastane yapmak istedikleri, bu konuda uygunluk belgesi almak için Şişli Belediyesi'ne başvurulduğu, 4 milyon dolar bağış ve 4 milyon dolar elden nakit vermeleri karşılığında ruhsatı aldıkları belirtilen iddianamede, nakit 4 milyon doların şüpheli Adem Altıntaş'a Mayıs 2024'te ofisinde verildiği anlatıldı.

İddianamede, 2022'de Şişli Belediyesi'nde imardan yetkili belediye başkan yardımcılığı yapan şüpheli Şahan'ın imar konusunda talebi bulunan büyük firmalarla şüpheli Adem Altıntaş'ı görüştürerek rüşvet talep edildiği vurgulanarak, "Örgüt lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun emir ve talimatları ile hareket eden Resul Emrah Şahan'ı, 2019 yılından itibaren Şişli'de imar konusunda yetkilendirdiği, maksadının imar konusunda büyük firma ve iş insanlarından gelecek taleplerde örgüte maddi çıkar ve gayrimenkul değerinin yüksek olduğu bölgede imar konularında hakimiyet sağlamak olduğu anlaşılmıştır" değerlendirmesi yapıldı.

MURAT ÇALIK İÇİN 30 YILDAN 88 YILA KADAR HAPİS

Şüpheli Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, 2014-2019 yılları arasında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı olan Çalık'ın bölgede gerçekleştirilen büyük çaplı inşaat projelerine ilişkin inşaat sahiplerinden iskan ya da ruhsat karşılığında rüşvet talep ettiği belirtildi.