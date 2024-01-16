Barış Yarkadaş: Heykel medeniyet ölçüsüdür Taksim Meydanı programında konuşan Barış Yarkadaş, CHP'nin heykel belediyeciliğine gelen eleştirilere yanıt olarak, "Heykel bir medeniyet ölçüsüdür." dedi.

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CHP'li belediyelerde hizmet dendimi akıllara heykel açılışları geliyor.

İzmir başta olmak üzere birçok CHP'li belediyede bütçeler heykellere harcanıyor.

Bu durum da haliyle vatandaşlar tarafından eleştiriliyor.

"Heykel medeniyet ölçüsüdür, heykelden korkmayın"

Ancak bir dönem CHP'de milletvekilliği yapmış olan gazeteci Barış Yarkadaş, eleştirilere verdiği yanıt ile herkesi şaşırttı.

tv100'de 'Taksim Meydanı' programına katılan Yarkadaş, CHP'li belediyelerin yaptırdığı heykellere gelen eleştiriler sonrası, "Geçen gün Türkiye'de en çok heykel yapan belediye başkanlarından biriyle konuştum. Bizim Kars'ın eski belediye başkanı Naif Alibeyoğlu, kendisi de şuan aday. Heykel bir medeniyet ölçüsüdür. Heykelden korkmayın ya. Hatta dedi ki 'Kars'ı yeniden kazanırsam daha çok heykel yapacağım.'" ifadelerini kullandı.

