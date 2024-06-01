Bayraktar TB3 SİHA, bugün Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen testte ilk kez rampadan havalandı.
Keşan’da Bayraktar TB3’ün konuşlandırılacağı TCG Anadolu’nun güvertesindeki şartlar ile aynı özelliklerde inşa edilen pistte 12 derece eğime sahip bir rampa bulunuyor.
İlk Rampa Kalkış Testinde 4 kez rampadan kalkış deneyen Bayraktar TB3 SİHA, tüm kalkışları başarıyla gerçekleştirdi. Böylece test kampanyasında gemiye çıkmadan önceki aşama başlamış oldu.
Keşan'daki rampalı pistte devam edecek
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkez’inde alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifada performans ve sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3, 22 Mayıs 2024 Bayraktar AKINCI TİHA’nın kolunda Tekirdağ Çorlu’dan havalandı.
İki platform ilk kez gerçekleştirdiği kol uçuşu ile Keşan’a yol aldı ve Bayraktar TB3’ün Edirne Keşan’daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne intikali başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3 SİHA, bundan sonraki test faaliyetlerine bir süre Keşan’da özel olarak hazırlanmış rampalı pistte devam edecek.
Entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi
Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart 2024 tarihinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu.
İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.
TCG Anadolu'da da testler gerçekleşmişti
Yerli ve milli savaş gemimiz TCG Anadolu'da da testler gerçekleştirilmişti.
Benzer pist ortamında gerçekleştirilen testlerde Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da kullanılmak üzere testlere tabi tutulacak.
"Adım adım TCG Anadolu'ya"
Bayraktar TB3'ü Selçuk Bayraktar da paylaştı. TCG Anadolu'da görev yapacak olan TB3 için Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
"Adım adım TCG-ANADOLU'ya, Oradan da eşsiz maviliklere..."
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