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Bayram tatilinde acı tablo: Kazalarda 10 ölü, bin 319 yaralı

Bayram tatilinde acı tablo: Kazalarda 10 ölü, bin 319 yaralı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin başladığı arefe gününden bu yana meydana gelen trafik kazalarında 10 kişinin öldüğünü, bin 319 kişinin yaralandığını bildirdi.