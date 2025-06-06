Bayram tatilinde acı tablo: Kazalarda 10 ölü, bin 319 yaralı

Haber Merkezi
Kurban Bayramı yine trafik kazaları ile kabusa döndü...
Tatil için araçlarıyla yola çıkanların kurallara uymaması ve dikkatsizlik yine beraberinde kazaları getirdi.
KAZA BİLANÇOSU BELLİ OLDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arefe gününe ilişkin kaza bilançosunu açıkladı.
10 ÖLÜ, BİN 319 YARALI
Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin başladığı arefe gününden bu yana meydana gelen trafik kazalarında 10 kişinin öldüğünü, bin 319 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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