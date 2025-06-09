Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kazalar meydana geldi.

Yollarda alınan önlemler can kaybını azalttı ancak kurallara uymayan bazı sürücüler nedeniyle dün 722 kaza meydana geldi.

"YOLLARIN KURALI OLUR, KRALI OLMAZ…" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından son bilançoyu paylaştı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şöyle dedi:

KURBAN BAYRAMI BİLANÇOSU

Kurban Bayramı’nın 3. günü (Pazar) 722 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.227 vatandaşımız ise yaralandı.



6 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.



HIZ YAPMA! SEVDİKLERİN SENİ BEKLİYOR…



Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde (Arife, Cuma, Cumartesi ve Pazar) 2.960 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 32 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 4 bin 817 vatandaşımız ise yaralandı.