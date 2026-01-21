Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye güne yeni bir operasyon haberiyle başladı.

Daha önce Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon yapılmıştı.

Bu sabah saatlerinde bir operasyon daha yapıldı.

"ZİMMET, RÜŞVET, İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Bayrampaşa Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlattığı soruşturma sürüyor.

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.

NE OLMUŞTU

Soruşturmanın, depremzede bir kişinin kendisinden rüşvet istediği yönünde şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Şikayetçi kafe işletmecisi ifadesinde, "Hataylıyım, depremden sonra Bayrampaşa’ya döndüm. Belediye başkanına kafe açmak istediğimi söyledim, onay aldım.

Başkan yardımcısına yönlendirdiler. Bana bir firmaya ihale edilip teslim edileceğini söylediler. Yaklaşık 2,5 milyon lira masraf yaptım.

Ancak süreçte sürekli oyalandım. Benden 3 milyon lira ve yüzde 25 ortaklık istediler. Vermeyince kafe mühürlendi. Ben verilen vaatlere güvenerek bu yatırımı yaptım.” dediği öğrenildi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekiplerin, depremzedenin hukuki işlemleri için oyalandığı, yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım sonrası kafenin açılması için bu sefer 3 milyon lira rüşvet istendiğini belirleyen ekipler, kafenin yüzde 25'inin ise Hasan Mutlu'ya verilmesi yönünde baskılar olduğunu tespit etti.

Hakkında yapılan soruşturma dosyasında belediyeye ait “MİS’S Cafe’nin isim hakkını kendi üzerine aldığı öne sürülen Mutlu’nun, Hasbahçe’deki halı saha tesisleriyle ilgili de usulsüzlük yaptığı iddia edildi.

Tesislerin işletmesini üstlenen firmanın belediye değişiminden sonra çıkarıldığı, giriş kısmının iş makineleriyle kazılarak kapatıldığı ve kapıya kilit vurulduğu ileri sürüldü.

KADINLARLA İLİŞKİSİ SORULMUŞTU

Hazırlanan dosyada, Mutlu’nun özel yaşamına ilişkin iddialar da yer aldı. Üç kadınla ilişkisinin bulunduğu, bunlardan birini belediyede işe aldığı, diğerine kuaför açma sözü verdiği, evli olan bir kadını ise tesis müdürü yaptığı öne sürüldü.

Mutlu, kadınlarla ilişkileri sorulduğunda tanıdığını ifade ederken başka detaya ise girmedi. Para trafiğiyle ilgili olarak ‘gayriresmi danışma’ ifadesini kullandı. İhaleler konusunda ise ‘Ben komisyon üyesi değilim.’ diyerek kendini savunmuştu.