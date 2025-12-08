Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı'nı kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Türkiye'de resmi törenle karşıladı.
- İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmalar imzalanacak.
- Erdoğan ve Orban ortak basın toplantısı düzenleyecek ve resmi akşam yemeği gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor...
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet ederek Türkiye'ye geldi.
MACARİSTAN BAŞBAKANI'NI KABUL ETTİ
Erdoğan, resmi törenle karşıladığı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Erdoğan ile Orban, ikili görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirecek.
ORTAK BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Akabinde anlaşmaların imza töreni yapılacak ve Orban ile Erdoğan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Ortak basın toplantısının ardından Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda resmi akşam yemeği programı gerçekleştirilecek.