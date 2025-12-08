Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı'nı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşıladığı Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Viktor Orban ortak basın toplantısı düzenleyecek.