Hakan Fidan: Suriye'nin 8 Aralık zaferinin 1'inci yılı kutlu olsun

Suriye'de devrimin birinci yılı...

61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad yönetiminin devrilmesinin üstünden bir yıl geçti.

Başta Suriye'nin başkenti Şam olmak üzere birçok noktada kutlamalar yapılırken Türkiye'den de tebrik mesajları paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından tarihi güne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ŞEHİTLERİN HATIRASINI YÜREĞİMİZDE TAŞIYORUZ"

Bakan Fidan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Suriye halkının 'Hürriyet Günü' olarak idrak ettiği 8 Aralık zaferinin 1'inci yıl dönümü kutlu olsun. Suriyeli kardeşlerimizin özgürlük mücadelesi verirken yaşadığı acıları, her türlü baskıya rağmen sergiledikleri onurlu duruşu asla unutmuyoruz. O karanlık günlerde kaybettiklerimizin anısını ve şehit olan kardeşlerimizin hatırasını yüreğimizde taşıyoruz.

Suriye halkı 14 yıl boyunca, zulmün karanlığına karşı insan onurunu koruyan bir ışık yaktı. Türkiye olarak bize düşen bu ışığın sönmemesi için yardım etmek, gerektiğinde evimizi ve ekmeğimizi paylaşmaktı. Bu onurlu mücadelenin yüküne omuz vermekten şeref duyduk." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KARDEŞLERİNİN YANINDADIR"

Türkiye'nin tarihin doğru tarafında yer aldığını aktaran Fidan, şunları kaydetti: