Hakan Fidan: Suriye'nin 8 Aralık zaferinin 1'inci yılı kutlu olsun

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de 14 yıl süren iç savaşın bitmesinin ve 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü kutladı.
- Fidan, Suriye halkının mücadele sürecindeki onurlu duruşunu unutmadıklarını belirtirken, Türkiye'nin bu süreçte destek verdiğini vurguladı.
- Türkiye'nin tarihte doğru tarafta yer aldığını ifade eden Fidan, Suriyeli kardeşlerimizin mücadelesine omuz vermekten şeref duyduğunu söyledi.
Suriye'de devrimin birinci yılı...
61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad yönetiminin devrilmesinin üstünden bir yıl geçti.
Başta Suriye'nin başkenti Şam olmak üzere birçok noktada kutlamalar yapılırken Türkiye'den de tebrik mesajları paylaşıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından tarihi güne ilişkin açıklamalarda bulundu.
"ŞEHİTLERİN HATIRASINI YÜREĞİMİZDE TAŞIYORUZ"
Bakan Fidan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Suriye halkının 'Hürriyet Günü' olarak idrak ettiği 8 Aralık zaferinin 1'inci yıl dönümü kutlu olsun. Suriyeli kardeşlerimizin özgürlük mücadelesi verirken yaşadığı acıları, her türlü baskıya rağmen sergiledikleri onurlu duruşu asla unutmuyoruz. O karanlık günlerde kaybettiklerimizin anısını ve şehit olan kardeşlerimizin hatırasını yüreğimizde taşıyoruz.
Suriye halkı 14 yıl boyunca, zulmün karanlığına karşı insan onurunu koruyan bir ışık yaktı. Türkiye olarak bize düşen bu ışığın sönmemesi için yardım etmek, gerektiğinde evimizi ve ekmeğimizi paylaşmaktı. Bu onurlu mücadelenin yüküne omuz vermekten şeref duyduk." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE KARDEŞLERİNİN YANINDADIR"
Türkiye'nin tarihin doğru tarafında yer aldığını aktaran Fidan, şunları kaydetti:
Mazlumdan ve haklıdan yana olmanın gururunu yaşıyoruz. Yıkık şehirlerin sessizliği, savaşın kaybettirdikleri ve yerinden edilen insanların gözyaşları bu coğrafyanın kaderi değildir. Nitekim, Suriye hükümeti yıllar süren yıkımın yaralarını hızla sarmak için takdiri hak eden yeni bir mücadeleye girişmiştir.
Yarınlarına sahip çıkmak için kararlılıkla mücadele eden Suriye halkının iradesiyle, çok daha güzel günlerin Suriyeli kardeşlerimizi beklediğine yürekten inanıyorum. Türkiye, Suriye'nin yeniden inşa edildiği bu günlerde de kardeşlerinin yanındadır.
Zulme karşı direnenlerin, toprağı uğruna bedel ödeyenlerin, evsiz kalanların, sevdiklerini kaybedenlerin hatırasını saygıyla anıyorum. Allah, isimli isimsiz tüm şehitlerimize rahmet eylesin ve gönlümüzde müstesna bir yere sahip olan Şam-ı Şerif'i yeniden huzur ve selametle buluştursun.