Fiyatları eleştiren müşteriyle alay etmişti...

İstanbul'da Bedri Usta isimli restorana giden bir müşteri, sosyal medya hesabından 4 bin TL’lik restoran adisyonunu paylaşmıştı.

İşletme sahibi Bedri Usta'nın sert üsluplu yanıtı ise kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve tepkilerin hedefi olmuştu.

İŞLETME SAHİBİ: "BEN PAYLAŞAYIM DA ADAM GÖR"

Bedri Usta, “Esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı” diyen müşteriye “Senin takipçin az, ben paylaşayım da adam gör” şeklinde yanıt vermişti.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Gelen tepkiler üzerine Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

30 Aralık 2025’te işletmede yapılan denetimler sonrası, beş ayrı ürün hakkında haksız fiyat artışı iddiasıyla inceleme başlatıldı.

Son üç aya ait alış-satış faturaları ve maliyet belgeleri de talep edilirken, işletmeye idari işlem uygulandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bedri Usta hakkında geçtiğimiz dakikalarda yeni bir gelişme daha yaşandı.

Rojda Altıntaş'ın haberine göre, Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, Bedri Usta hakkında yapılan ihbarlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, “Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör” şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, “Bedri Usta Kebap” adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır.

"SORUŞTURMA İŞLEMLERİ, TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"