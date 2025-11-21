Bekçi alımı yapılacak mı? 2026 bekçi alımları başladı mı, ne zaman?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bekçilik görevini yapmak isteyen vatandaşlar, alım sürecine dair detayları inceliyor.

2026 yılında yeni bir bekçi alımı olup olmayacağını merak edenler, "bekçi alımları başladı mı" sorusuna yanıt arıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı çatısı altında "Türkiye'nin Huzuru" sloganıyla görev yapan 30 bin 604 çarşı ve mahalle bekçisi, gece boyunca sokak sokak devriye gezerek vatandaşların güvenliği için nöbet tutuyor.

Yeni bekçi alımları için gözler 2026'ya çevrildi.

Peki; bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı başladı mı, ne zaman? İşte, bilgiler...

BEKÇİ ALIMI OLACAK MI 2026

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından 2026 yılına ilişkin henüz resmi bir alım duyurusu yayımlanmadı.

İlan ve duyuru gelmesi durumunda haberimizde yer alacaktır.