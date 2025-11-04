Bekir Bozdağ Meclis’e döndü, zayıflığı gözlerden kaçmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda da Genel Kurul bugün yine birçok konuyu görüşmek üzere toplanırken, oturumu AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yönetti.

MECLİS'E GERİ DÖNDÜ

Kısa bir süre önce yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla bir süre hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Bozdağ, bugün yönettiği oturum ile Meclis'e de geri dönmüş oldu.

ZAYIFLIĞI DİKKATİ ÇEKTİ

Sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlenen Bozdağ'ın zayıfladığı ise dikkatlerden kaçmadı.

Meclis’teki mesai arkadaşları ve siyasi gözlemciler, Bozdağ’ın bu görüntüsünü sağlık sürecinin doğal bir sonucu olarak değerlendirdi.