Benzine zam geldi, sıra motorinde

Haber Merkezi

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti.

Bu gece ise bir kez daha değişecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler sonrası vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Bu sefer yaşanacak olan gelişme ise fiyatları yakından takip eden vatandaşları üzecek.

BENZİNE ZAM GELDİ, SIRA MOTORİNDE

Son olarak benzin fiyatına 1.50 TL’lik bir zam yapılırken, motorine de gece yarısından itibaren litre fiyatına 1.30 lira artış yapılması bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE FİYATLAR

Üç büyük kentteki akaryakıt fiyatları (litre) şöyle…

İstanbul'da benzin 46.79 lira, Ankara'da 47.43 lira, İzmir'de 47.77 liradan satılacak

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.