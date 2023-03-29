Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun Togg açıklamasını paylaştı AK Parti'nin Togg videosunda Yaparım Bilirsin şarkısının müziğinin haberi olmadan kullanıldığını açıklayan Kenan Doğulu'ya, BMW'nin reklam yüzü olan eşi Beren Saat destek verdi.

ensonhaber.com

Türkiye yerli ve milli otomobil rüyasını gerçekleştirdi.

20 bin Togg bugün çekilişle sahiplerini bulacak.

AK Parti'nin en büyük projelerinden biri olan Togg için dün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından bir video hazırlandı.

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerli ve milli otomobili Togg'un üretim ve tanıtım sürecini hedef aldığı görüntüler kullanılırken video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

'Yaparım Bilirsin' tartışması

Videoda, ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun "Yaparım Bilirsin" şarkısının müziği kullanıldı.

Beğeni toplayan videonun yayılmasının ardından şarkının sahibi Kenan Doğulu ise şarkısının kendisinden izin alınmadan kullanıldığını açıkladı.

Videoyu sosyal medyada gördüğünü ve çok şaşkın olduğunu açıklayarak tepkisini dile getiren Doğulu, şu ifadeleri paylaştı:

"Benden izin alınmadan paylaşıldı"

"Yaparım Bilirsin adlı şarkımın, içinde Togg markasının da yer aldığı siyasi içerikli bir videoda, benden yazılı veya sözlü herhangi bir izin alınmadan paylaşıldığını dostlarımın ve çalışma arkadaşlarımın uyarısı üzerine fark ettim.



Ben de sizler gibi bunu ilk kez sosyal medyada gördüm ve çok şaşkınım."

Beren Saat'ten destek

Doğulu'ya destek, eşi oyuncu Beren Saatten geldi.

Daha önce yaptığı milyonlarca liralık anlaşma ile Alman markası BMW'nin reklam yüzü olan Saat, Doğulu'nun açıklama paylaşımını alıntılayarak kendi hesabından paylaştı.