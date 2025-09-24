Berhan Şimşek: Arkadaşları Erdoğan'ı yalnız bırakmamak için cezaevine girdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan eski milletvekili Berhan Şimşek, başvuru saatini kaçırdığı için aday olamamıştı.
Duruma tepki gösteren Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstermişti.
PARTİDEN İHRACI İSTENDİ
Şimşek, kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
'Parti disiplinini zedeleyen davranışlar' nedeniyle Şimşek'in tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği belirtildi.
"ÇIKAR BİTİNCE İNKAR BAŞLAR"
Gelişmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Berhan Şimşek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Şimşek, konuşmasının bir bölümünde, "Recep Tayyip Erdoğan içeri girdiğinde arkadaşları onu yalnız bırakmayalım diye cezaevine girdi. Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşları ise itirafçı oldu, dışarı çıkabilelim diye. Kurulan ilişkiler ihanet, inkar ve çıkar üzerine kurulursa bu işler böyle olur. Çıkar bitince inkar başlar. İnkarla beraber ihanet başlar" ifadelerini kullandı.