Berhan Şimşek: Arkadaşları Erdoğan'ı yalnız bırakmamak için cezaevine girdi CHP'den ihracı talep edilen Berhan Şimşek, "Erdoğan içeri girdiğinde arkadaşları onu yalnız bırakmayalım diye cezaevine girdi. İmamoğlu'nun arkadaşları ise itirafçı oldu, dışarı çıkabilelim diye. Kurulan ilişkiler ihanet, inkar ve çıkar üzerine kurulursa bu işler böyle olur" şeklinde konuştu.