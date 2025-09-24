CHP'li Berhan Şimşek: Parti holding oldu, sahibi Silivri'de

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.
Şaibeli kurultaylar, delegelere pavyonlarda dağıtılan paralar ve yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanları...
CHP'nin hareketli dakikalarına dün bir yenisi daha eklendi.
Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilmişti.
Tekin, eski il başkanı Berhan Şimşek ile Sarıyer'deki parti binasında kameraların karşısına geçti.
ŞİMŞEK'TEN 'KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSPLİNE SEVK' PAYLAŞIMI
Yaşanan gelişmede, CHP yönetimi, Şimşek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
Berhan Şimşek, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
"PARTİMİN YÖNETİCİLERİNİN BANA VERDİKLERİ ONUR MADALYAM"
Berhan Şimşek, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli arkadaşlar 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum."
BİR AÇIKLAMA DAHA YAPTI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından TGRT ekranlarında Taksim Meydanı programına katılan Berhan Şimşek, yeni ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"PARTİ HOLDİNG OLDU"
Partiden ihraç edilen Şimşek, karar sonrası TGRT Haber canlı yayınında, "Artık Saraçhane medyası yok. Silivri medyası var. Parti holding oldu, sahibi Silivri'de, CEO'su da Özgür Özel." diyerek tepki gösterdi.