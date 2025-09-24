CHP'li Berhan Şimşek: Parti holding oldu, sahibi Silivri'de CHP, Gürsel Tekin'in yanında yer alan Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle disipline sevk etti. Şimşek ise parti yönetimini topa tutarak "Parti holding oldu, sahibi Silivri'de, CEO'su da Özgür Özel" dedi.