CHP'de Berhan Şimşek'e ihraç istemi

CHP'de hareketli dakikalar...

Son dakika gelişmesinde, CHP’de İstanbul il yönetiminde yeni bir disiplin gelişmesi yaşandı.

Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilmişti.

Tekin, Şimşek ile Sarıyer'deki parti binasında kameraların karşısına geçti.

ŞİMŞEK'TEN 'KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSPLİNE SEVK' PAYLAŞIMI

Yaşanan gelişmede, CHP yönetimi, Şimşek'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Berhan Şimşek, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

"PARTİMİN YÖNETİCİLERİNİN BANA VERDİKLERİ ONUR MADALYAM"

Berhan Şimşek, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Değerli arkadaşlar 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizler ile paylaşıyorum.

NE OLMUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan iki seçimin de şaibeli olduğunu ifade eden partililer, mahkemeye başvurmuştu.

CHP'nin İstanbul il başkanlığı seçimini hileli bir şekilde kazandığı mahkeme tarafından belirtilen Özgür Çelik ve ekibi görevden alınmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkeme, Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atamıştı.