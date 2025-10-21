Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş'in ifadesinden Rıza Akpolat'ın aldığı rüşvetler listesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Mahkemeye sunulan iddianameye ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş’in savcılık ifadesi dikkat çekiyor.

İş, ifadesinde görevden alınan tutuklu Başkan Rıza Akpolat'ın hangi şirketlerle rüşvet ilişkisi olduğunu, kimden hangi iş ve evrak için ne kadar rüşvet aldığını ayrıntıları ile anlattı.

Akpolat'ın yardımcısı İş'in, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin rüşvet çarkına nasıl bulaştığını gözler önüne seren ifadesinden öne çıkan kısımlar:

USULSÜZ RUHSAT DÜZENLEMELERİ KARŞILIĞI RÜŞVET

- ÖZ-AK Gayrimenkul'den yapı ruhsatının düzenlenmesi sürecinde, plan tadiline istinaden 12 milyon TL, Ali Rıza Yılmaz koordinesinde Rıza Akpolat’a verilmek üzere teslim alınmıştır.

- Kaçak yapı olmasına rağmen Mandarin Hotel’e işletme ruhsatı verilmesi için Ali Rıza Yılmaz koordinesinde 750 bin dolar, Rıza Akpolat’a sevk edilmiştir.

- ASTAŞ grup tarafından Polis Okulu inşaat sahasında kalan tali yolun alımı için Ali Rıza Yılmaz koordinesinde 300 bin dolar elden alınmış, Rıza Akpolat’a teslim edilmiştir.

- Bayer - Kocadağ Yatırım Ortaklığı Boulevard Balmumcu Projesi'nde yapı ruhsatı verilmesi karşılığında 4 milyon dolar, Rıza Akpolat’a teslim edilmiştir.

İNŞAAT ŞİRKETİNDEN ÜCRETSİZ EV ALDI

- Mesa Şirketler Grubu Kent Etiler Projesi'nde, Rıza Akpolat’ın özel görüşmeleri neticesinde İBB ve KİPTAŞ koordinasyonunun sağlanması, yıkım ruhsatı düzenlenmesi ve yıkım işleminin Beşiktaş Belediyesi'ne taşere edilmesi karşılığında Rıza Akpolat’a MESA Beykoz evlerinde ücretsiz bir adet ev verilmiştir.

2024 yılı yerel seçimleri sonrasında haziran ayı içinde para verilmiştir. Şirket sahibi M. B. ile Rıza Akpolat belediye binasında uzun bir görüşme yapmış, sonrasında ise Beşiktaş Belediyesi Aşevine ise 20 milyon TL bağış adı altında para istenmiş, bu para nakit olarak Ali Rıza Yılmaz koordinesinde Rıza Akpolat’a teslim edilmiştir.

AŞEVİNE BAĞIŞ ADI ALTINDA MİLYONLARCA LİRA RÜŞVET

- Mana İnşaat’ın birçok işinde imara aykırılıklar ve çatı tadillerinde yer alan usulsüzlükler görmezden gelinmiş olup buna karşılık farklı tarihlerde aşevine bağış adı altında sürekli yüksek meblağlardan oluşan toplam 30 milyon TL elden para alınmıştır.

- Polat Akatlar Projesi için AVM projesine onay ve inşaat ruhsatı düzenlenmiş olup daha sonra söz konusu planlar mahkeme kararı ile usulsüz olduğundan iptal edilmiştir. Bu süreçte Rıza Akpolat ve Ali Rıza Yılmaz’ın koordinasyonunda farklı tarihlerde sürekli olarak aşevine bağış adı altında toplam 35 milyon TL nakit olarak alınmış, yine Polat Hotel’de sürekli olarak Rıza Akpolat’ın misafirleri ağırlanmış olup, bu işlemler karşılığında yaklaşık 20 milyon TL Beşiktaş Belediyesi ciro hesabı olarak mahsuplaşılmıştır. Kayıtlar Polat Otel'den istenebilir.

-Serdar Bilgili isimli iş adamın Akaretler'de bulunan yerlerinin restorasyon iskan problemi olmamasına rağmen onay için elden para istenmiş, onay karşılığında Rıza Akpolat’ın makamında Serdar Bilgili tarafından 500 binlik bir meblağ Rıza Akpolat’a teslim edilmiş, sonrasında operasyon yapılması neticesinde paranın kalanı teslim edilememiştir.

OTEL TADİLATI İÇİN 42 MİLYON DOLAR RÜŞVET

-Seasons Otel’in usulsüz tadilat işlemleri için 10-12 milyon dolar civarında para yine aşevine yardım adı altında maskelenerek alınmıştır. Ayrıca Ortaköy 1681 ada 192 parselde yer alan Four Seasons Residence inşaat ruhsatı için yapı ruhsatı düzenlenmiş olup buna karşılık 30 milyon dolarlık para transferi Ali Rıza Yılmaz kontrolünde gerçekleştirilmiştir.

-The Host Group isimli firmanın Nispetiye Cad. No:89 adresinde yer alan işletmesi için içkili lokanta ruhsatına karşılık elden nakit para teslim alınmıştır.

-Karamancı Turistik Tesisleri isimli firmanın Gayrettepe Prof. Dr. Bülent Tarcan No:1 adresinde yer alan işletmesi için otel ruhsatı düzenlenmesi karşılığında elden nakit para teslim alınmıştır.

-Levent Yiyecek A.Ş. isimli firmanın Levent Çamlık No:15 adresinde yer alan işletmesi için düzenlenmiş olan içkili lokanta ruhsatına karşılık elden nakit para teslim alınmıştır.