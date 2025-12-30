Beyaz örtü yurdu esir aldı: Kar yağışı nedeniyle tatil haberleri peş peşe geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kar demek, öğrenciler için okul tatili demek...

Yoğun hava muhalefetinin devam ettiği kentlerde, meteorolojik veriler de baz alınarak tatil kararları alınmaya devam ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA TÜM OKULLAR TATİL

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Okul öncesinden liseye, yaygın eğitim kurslarından özel öğretim kurumlarına kadar tüm kademeler tatil kapsamına alındı.

BATMAN VE SİİRT'TEN DE BENZER ADIM

Batman’da kar yağışı ve soğuk hava beklentisi nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumları tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayıldı.

Siirt’te ise eğitim kurumlarının yanı sıra kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime ara verildi; 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile engelli ve hamile personel idari izinli oldu.

GAZİANTEP'TE OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte yarın beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Meteorolojik veriler ışığında ilgili birimlerimiz tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 31 Aralık 2025 tarihi sabah saatlerinden itibaren Gaziantep'te yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğinden, öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, ilimiz geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumları, resmi ve özel rehabiltasyon merkezleri, resmi ve özel anaokulları ve özel öğretim anaokulları dahil olmak üzere, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurumlarımızda çalışan özel gereksinimli ve hamile personelimiz de aynı süre içerisinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklama doğrultusunda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, "İlimizde yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Bu kapsamda üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamada ise beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

31 Aralık tarihinde üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte özel gereksinimli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Final sınavlarına ilişkin güncel takvim ve uygulamalara dair bilgilendirme, ilgili akademik birimlerimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

KIRŞEHİR

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre, il genelinde beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU - KARABÜK

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil) eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Yavuz ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve özel gereksinimli personelin de yarın idari izinli sayılacağını ifade etti.

Bolu ve Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak dün ve bugün de eğitime ara verilmişti.

MARDİN

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MALATYA

Malatya'da kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde etkili olacak yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİVAS

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden gelen son veriler doğrultusunda, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışının bazı olumsuzluklara yol açabileceğini değerlendirdiklerini belirtti.

Bu nedenle 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde eğitime 1 gün ara verdiklerini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

Bu küçük molayı güzel değerlendirin. Biraz dinlenin, ailenizle vakit geçirin, karın keyfini çıkarın ama derslerinizi de tamamen unutmayın. Kitap okumayı, hayaller kurmayı ve kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin. Yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. 2026'ya umutla, güzel hayallerle ve bol gülümsemeyle girin. Hepinize huzurlu ve keyifli günler diliyorum. Sevgiyle kalın.

Valilikten yapılan açıklamada ise il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) valilik kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacakları ifade edildi.

ŞIRNAK

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 31 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır.

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gündür ara verilmişti.

AKSARAY

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAYSERİ

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre yarın kar yağışının etkili olacağı, buzlanma ve don riski nedeniyle genel hayatın olağan akışının olumsuz etkileneceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

KASTAMONU İL MERKEZİ

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede olumsuz hava şartlarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il merkezinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.