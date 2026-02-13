Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosu'nun asılsız iddialarını reddediyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa'nın asılsız iddialarına yanıt...

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu tarafından dün kabul edilen ve Türkiye'yi hedef alan bazı kararlara ilişkin açıklama yayınladı.

Tüm iddiaların reddedildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"SURİYE KONUSUNDA YANLIŞ VE ART NİYETLİ KARARLAR YERİNE DAHA FAZLA GAYRET BEKLİYORUZ"

Kuzeydoğu Suriye’deki durum” konulu karar, Suriye’nin yeniden kendi ayakları üzerinde durmasında ve istikrarının tesisinde Türkiye’nin rolünü göz ardı etmektedir.



Avrupa Parlamentosu’na, yanlış ve art niyetli kararlar almak yerine, sahadaki gerçekler ile Suriye’nin ve Suriyelilerin beklentilerini anlayabilmek için daha fazla gayret sarf etmesi tavsiyesinde bulunuyoruz.

"YABANCI GAZETECİLERİN SINIR DIŞI EDİLDİĞİ YALAN"

Öte yandan, 'Türkiye’de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların hedefli şekilde sınır dışı edilmesi' konulu kararda, ülkemizdeki ifade ve din özgürlüğüne yönelik olarak öne sürülen iddialar gerçeklerle bağdaşmamaktadır.



Avrupa Parlamentosu dahil, hiçbir yabancı kurum, ülkemizde yürütülen adli süreçlere müdahale edemez.

"İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME ÇABALARINA TERS DÜŞEN KARARLAR"