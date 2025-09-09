Abone ol: Google News

Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel AK Parti yolunda

Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa etmesiyle AK Parti'ye geçeceği iddiası kulisleri hareketlendirdi.

Yayınlama Tarihi: 09.09.2025 20:54

CHP'de krizler bitmiyor..

Belediyelere yapılan yolsuzluk operasyonlarının yanı sıra şaibeli kurultay ve İstanbul kaosuyla gündemdeki yerini koruyan CHP'ye bir şok da Beykoz'dan geldi.

Genel Başkan Özgür Özel, partisinin kuruluş yıl dönümünü kutladığı sıralarda bir belediye daha AK Parti'ye geçmeye hazırlanıyor.

BEYKOZ BELEDİYESİ AK PARTİ YOLUNDA

Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'den istifa etti. 

Gürzel'in istifası sonrası AK Parti'ye geçeceği iddiası, kulisleri hareketlendirdi..

