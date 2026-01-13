Bilal Erdoğan, ALİYA 100 YAŞINDA senfonisinde konuştu: Bir düşünce buluşması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in kaleme aldığı “Özgürlüğe Kaçışım” adlı şiir, senfonik formda sanatseverlerle buluşuyor. İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen ve Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşen özel etkinlikte, eserin senfonik yorumu ilk kez İstanbul’da icra ediliyor.

Bosnalı ünlü besteci ve orkestra şefi Prof. Emir Mejremic tarafından bestelenen senfonik şiir, programın merkezinde yer alıyor. Kompozisyon, Aliya İzetbegoviç’in “Özgürlüğe Kaçışım” eseri ile çok katmanlı yaşam öyküsünden ilham alıyor.

Eser, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde ve Emir Mejremic’in şefliğinde AKM sahnesinde seslendiriliyor. Geceye; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İzetbegoviç ailesinin üyeleri, Bosna Hersek’ten özel konuklar, akademisyenler ile kültür ve sanat dünyasından çok sayıda isim katılıyor.

BİLAL ERDOĞAN ETKİNLİKTE KONUŞTU

İlim Yayma Vakfı, “Aliya 100 Yaşında Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen bu özel performansı, tüm sanatseverlerin katılımına ücretsiz olarak açtı.

Etkinliğin gerçekleştirilmesinde önemli pay sahiplerinden olan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, burada açıklamalarda bulundu.

"İNSAN ONURU EKSENİNDE TANINMIŞ BİR LİDERDİR"

Etkinliğin anlam ve önemine dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

Bu akşam, doğumunun 100. yılında Aliya İzzetbegoviç’in hayatını, fikir dünyasını ve insanlık onuruna dayalı mücadelesini anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu buluşma, yalnızca bir anma vesilesi değil; aynı zamanda hafızayla, sorumlulukla ve gelecekle kurulan bir düşünce buluşmasıdır.



Aliya İzzetbegoviç, yalnızca bağımsız Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı olarak değil; 20. yüzyılın en zor, en kırılgan ve en çetin dönemlerinden birinde ahlaki tutarlılığıyla öne çıkmış müstesna bir fikir ve vicdan insanı olarak hatırlanmalıdır. O, siyaseti güç ve çıkar ekseninde değil; adalet, sorumluluk ve insan onuru ekseninde tanımlamış bir liderdir.

"GERÇEK ZAFER YALNIZCA GALİP GELMEK DEĞİL, İNSAN KALABİLMEKTİR"

İzzetbegoviç'in hayatından önemli dersler çıkarılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Aliya’nın hayatı, bize şunu açıkça göstermektedir:Gerçek mücadele, yalnızca cephede değil; insanın kendi vicdanında başlar. Gerçek zafer yalnızca galip gelmek değil; insan kalabilmektir.

İlim Yayma Vakfımız ve Aliya İzzetbegoviç Vakfı tarafından hayata geçirilen “Aliya 100 Yaşında: Hayat – Fikir – Mücadele” sergisiyle, Aliya İzetbegoviç’in bu çok katmanlı mirasını yaşatma imkânı bulduk. Sergide yer alan şahsi eşyalar, el yazıları, belgeler ve entelektüel izler; bize Aliya’nın yalnızca ne yaptığını değil, nasıl bir insan olduğunu göstermektedir.

Onun sade yaşamı, disiplinli düşünce dünyası ve ilkelerinden taviz vermeyen duruşu, bugünün dünyası için de güçlü bir ahlaki referans sunmaktadır." dedi.

"ONUN MİRASI ANLATILARAK DEĞİL, HİSSEDİLEREK ANLAŞILABİLİR"

Etkinlik ile İzzetbegoviç'in yaşamı arasında kurulan bağa vurgu yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam burada gerçekleştirdiğimiz senfonik dinleti ise, bu hafıza ve düşünce çalışmasının sanat yoluyla derinleşen bir devamı niteliğindedir.



Çünkü Aliya İzzetbegoviç’in mirası, yalnızca anlatılarak değil; hissedilerek, düşünülerek ve içselleştirilerek anlaşılabilir.



Onun fikirleri, Doğu ile Batı arasında sıkışmış bir dünyada; inancı, hukuku ve insan onurunu aynı zeminde buluşturma çabasının güçlü bir örneğidir.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Bu vesileyle; Aliya İzetbegoviç’in hatırasını yaşatmak ve fikir mirasını gelecek kuşaklara aktarmak adına bu anlamlı çalışmada iş birliği yapan Aliya İzetbegoviç Vakfı’na, organizasyonun hayata geçirilmesine katkı sunan sponsorlarımıza, bu akşamki icrayı gerçekleştiren İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’na, eserin bestecisi ve orkestra şefi Emir Meyremiç’e, bu anlamlı buluşmanın Türkiye ve dünya kamuoyuna ulaştırılmasına katkı sağlayan TRT’ye teşekkür ediyorum.

Bu düşüncelerle, Aliya İzetbegoviç’in insanlık onuruna dayalı fikrî mirasının daim olmasını temenni ediyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.