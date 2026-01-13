Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, önemli temaslarda bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye ile Suriye arasında yakın ikili diyalog devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, iki önemli görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından ziyaretlere ilişkin paylaşımlar yaptı.

ENFORMASYON VE YATIRIM BAKANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

İlk paylaşımda Büyükelçi Yılmaz'ın Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa'yı ziyaret ettiği ve görüşmede iki ülke arasında basın ve enformasyon alanında işbirliği imkanlarının geliştirilmesine ilişkin konuların ele alındığı kaydedildi.

Bir diğer paylaşımda da Büyükelçi Yılmaz'ın Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Hilali'yi makamında ziyaret ettiği belirtildi.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ GÜNDEMDE

Yılmaz'ın Talal el-Hilali ile görüşmesinde Suriye'deki yeniden inşa sürecine ilişkin konuların ele alındığı belirtilen paylaşımda, Türk şirketlerinin bu süreçte üstelenebileceği projelerin değerlendirildiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, İkili ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların da üzerinde durulduğu vurgulandı.