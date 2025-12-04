Bilal Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı ziyaret etti

- Bilal Erdoğan, konferanslara katılmak için KKTC'ye gitti.
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, konferanslara katılmak için KKTC'ye gitti.
Erdoğan, burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı makamında ziyaret etti.
ERHÜRMAN'I TEBRİK ETTİ
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, Bilal Erdoğan'ı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bilal Erdoğan da ekimde KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Erhürman'ı tebrik etti.
Erhürman ve Erdoğan birbirine hediye takdim etti.