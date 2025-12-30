Bilal Erdoğan’dan 1 Ocak Gazze yürüyüşü çağrısı: Sinmiyoruz, susmuyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği organizasyon kapsamında, 1 Ocak sabahı İstanbul’da on binlerce kişi Filistin halkı için bir araya gelecek.

Yürüyüşe ilişkin açıklamalarda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ateşkes söylemlerine rağmen sahada yaşananların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, “Sinmiyoruz, susmuyoruz. Filistin’i unutmuyoruz ve unutturmuyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ YILIN İLK SABAHINDA ADRES: GALATA KÖPRÜSÜ

Etkinlik programına göre katılımcılar, 1 Ocak sabahı saat 08.30’da İstanbul’un tarihi camilerinde sabah namazında bir araya gelecek.

Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Süleymaniye ve Yeni Cami’de kılınacak namazların ardından oluşturulacak kortejler, Galata Köprüsü’ne doğru yürüyüşe geçecek.

Fatih ve Taksim camilerinden hareket edecek grupların da katılımıyla yürüyüşün kitlesel bir buluşmaya dönüşmesi bekleniyor.

"ATEŞKES SAHADA KARŞILIK BULMUYOR"

Yürüyüş öncesi konuşan ve çağrıda bulunan Bilal Erdoğan, Gazze’de yaşananların üçüncü yılına girdiğine dikkat çekerek, uluslararası kamuoyunun sessizliğini eleştirdi.

Erdoğan, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğünü, insani yardımların Gazze’ye yeterli düzeyde ulaştırılmadığını ve Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırıların ciddi biçimde arttığını söyledi.

Bilal Erdoğan açıklamasında, “İsrail istediği zaman operasyon yapabiliyor, sivil kayıplar artıyor. Buna rağmen dünya kamuoyu etkili bir adım atmıyor. Bu nedenle 1 Ocak sabahı yine Galata Köprüsü’nde olacağız” dedi.