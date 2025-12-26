Bilirkişilik başvuruları 2026: Bakanlık duyurdu! Başvuru ve sonuç tarihi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bilirkişilik başvurusu, mahkemeler ve savcılıklar tarafından ihtiyaç duyulan teknik, bilimsel veya özel uzmanlık gerektiren konularda görüş bildirecek kişilerin, resmî bilirkişi listelerine alınmak için yaptığı başvurudur.

Başvurular, Bilirkişilik Daire Başkanlığı koordinasyonunda, bölge adliye mahkemeleri bünyesindeki bilirkişilik bölge kurullarına yapılır.

Yeni bilirkişilik başvurusu için son dakika duyurusu geldi.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU 2026

T. C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 2026 yılı bilirkişilik başvurularının başladığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde 23 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan “Bilirkişilik Siciline Kabule İlişkin Usul ve Esaslar”a göre, Bilirkişilik Bölge Kurulları tarafından 24 Aralık 2025-26 Ocak 2026 tarihleri arasında bilirkişilik başvuruları alınacaktır.

Başvurular, e-Devlet kapısından UYAP Bilirkişi Portal’a erişim sağlanarak aşağıda linki verilen başvuru kılavuzlarında belirtilen adımlar izlenmek suretiyle yapılacaktır.

BİLİRKİŞİLİK ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak

Başvurulan alanda uzmanlık ve yeterlilik belgesi bulunmak

Kasten işlenmiş suçlardan hüküm giymemiş olmak

Daha önce bilirkişilikten çıkarılmamış olmak

SONUÇ TARİHİ

Bilirkişilik bölge kurullarınca başvuruların değerlendirilmesi neticesinde yeni listelerin üç yıllığına oluşturulması ve 30 Haziran 2026 tarihinde ilan edilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.