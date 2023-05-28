Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bıraktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ezici bir üstünlükle yendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyeti vatandaşlar tarafından da kutlanılmaya başladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise sosyal medyadan paylaştığı video ile kutlamalara dahil oldu.
Binali Yıldırım'dan eğlenceli video
Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyetini paylaştığı bir video ile kutladı.
Yıldırım videoya, "Kemal Bey, Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA" notunu düştü.
Binali Yıldırım videosu, kısa süre içerisinde paylaşım rekoru kırdı.