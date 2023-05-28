Binali Yıldırım: Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi Binali Yıldırım sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi ve "Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA" dedi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ezici bir üstünlükle yendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyeti vatandaşlar tarafından da kutlanılmaya başladı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise sosyal medyadan paylaştığı video ile kutlamalara dahil oldu. Binali Yıldırım'dan eğlenceli video Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyetini paylaştığı bir video ile kutladı. Yıldırım videoya, "Kemal Bey, Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA" notunu düştü. Binali Yıldırım videosu, kısa süre içerisinde paylaşım rekoru kırdı. Gözden Kaçmasın Ayasofya'da cemaat seçim zaferini tekbirlerle kutladı Haberin Detayları