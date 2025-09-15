Binerken dikkat: İstanbul'da "M" ve "U" logolu metroların farkı...

İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 30’luk zam, 16 Eylül'den itibaren başlıyor.

Zamlı tarife İBB’ye bağlı metro, metrobüs, otobüs ve tramvaylarda uygulanırken; “U” logolu hatlarda geçerli olmayacak.

Bu durum, yolcuların kafasında “U” simgesinin anlamı ve hangi hatları kapsadığı” sorusunu gündeme getirdi.

Peki; "U" ve "M" logolarının farkı nedir? İşte, yanıtı...

LOGOLARIN FARKI

İstanbul’daki metro ve şehir içi raylı sistemlerin büyük kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılmış ve işletiliyor. Bu hatlar genellikle “M” simgesiyle gösteriliyor.

Ancak bazı hatlar (örneğin Marmaray, Kağıthane–İstanbul Havalimanı Metro Hattı (M11), Başakşehir–Kayaşehir metrosu gibi) doğrudan Ulaştırma Bakanlığı tarafından inşa edilip işletiliyor. Bu nedenle haritalarda “U” harfi kullanılıyor.

TARİFE FARKI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla şehir içi ulaşım ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı.

Ancak yolcuların sıkça kullandığı Marmaray ve bazı metro hatları bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

İBB’ye bağlı hatlar (M logosu): Metro İstanbul tarafından işletiliyor. Zamlı tarife bu hatlarda geçerli.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı hatlar (U logosu): Marmaray, M11 Gayrettepe–İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve Halkalı–Başakşehir Kayaşehir hattı Bakanlığa bağlı. Bu hatlarda ücretlendirme merkezi yönetim tarafından belirlendiği için İBB’nin yaptığı zamlar uygulanmıyor.

Dolayısıyla, vatandaşlar özellikle Marmaray gibi sık kullanılan “U” logolu hatlarda eski tarifeden yolculuk yapmaya devam edecek.