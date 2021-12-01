Bingöl’de, 3 odalı sığınıkta patlayıcılar ele geçirildi

Eren Kış-6 operasyonları kapsamında yapılan çalışmalar ile terör örgütüne ait 3 odalı sığınakta, toprağa gömülü patlayıcılar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl’de, terör ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Jandarma tarafından yürütülen Eren Kış-6 operasyonları ile bölücü terör örgütünün inlerine giriliyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Genç ilçesi kırsalında 3 odalı bir sığınakta bölücü terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 29 Kasım 2021 tarihinde Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında EREN-KIŞ-6 operasyonu kapsamında icra edilen operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında toplam 2 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette ve 3 odalı 1 sığınakta; 20 kilo amonyum nitrat, 10 adet av tüfeği fişeği, 19 adet mutfak tüpü, piknik tüpleri, 32 adet pil, muhtelif tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.





“SIĞINAKLAR VE MALZEMELER İMHA EDİLEREK KULLANILAMAZ HALE GETİRİLMİŞTİR”

Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.”