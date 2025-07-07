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Bingöl'de ekmek pişirirken benzin bidonu patladı

Karlıova ilçesinde ekmek pişirilen kilerde, sıcaklığın etkisiyle benzin bidonunun patlaması sonucu 6 kadın yanarak yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

DHA DHA
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Bingöl'de ekmek pişirirken benzin bidonu patladı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinde akraba olan 6 kadın, bir evin kilerindeki şöminede sac kurarak ekmek pişirmeye başladı.

Ancak kilerde bulunan benzin dolu bidon, ısının etkisiyle patladı.

6 KADIN YARALANDI

Patlama sonucu N.K., N.K., B.K., G.D., Z.D. ve E.D. adlı kadınlar, çeşitli yerlerinden yaralandı. 

Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, yakınları tarafından Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralılar, daha sonra Diyarbakır ve Malatya’daki hastanelere nakledildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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