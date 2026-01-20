Hakan Fidan, Tom Barrack'ı kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

Göster Hızlı Özet Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da görüştü.

Suriye'de PKK'nın Suriye uzantısı SDG'ye karşı geniş çaplı bir operasyon başladı ve önemli bölgeler Suriye yönetiminin kontrolüne geçti.

Şam otoritesine bağlı kuvvetler, SDG kontrolündeki illeri ele geçiriyor ve taraflar ateşkes konusunda anlaştı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Suriye'de tarihi günler yaşanıyor. 10 Mart 2025'teki Suriye hükümeti ve PKK'nın Suriye uzantısı SDG arasındaki entegrasyon mutabakatına uymayan teröristlere yönelik büyük bir operasyon başlatıldı. Suriye ordusunun 16 Ocak’ta Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişledi, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi. İkinci kez masaya oturan taraflar yeni bir mutabakatla birlikte ateşkeste anlaştı. Tüm Suriye'yi kontrol altına almak için harekete geçen Şam otoritesine bağlı kuvvetler SDG kontrolündeki illeri tek tek kontrol altına alıyor. ANKARA'DA KRİTİK GÖRÜŞME Bu süreçte önemli bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti. Diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile Ankara'da bir araya geldi. Gündem Haberleri 78 kişi hayatını kaybetti: Kartalkaya faciasının üzerinden 1 yıl geçti

