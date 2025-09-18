Binyamin Netanyahu'nun Siloam Yazıtı anekdotu akıllara farklı senaryoları getirdi

Türkiye kamuoyu son birkaç gündür İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlattığı bir hikayeyi konuşuyor.

Netanyahu, Katar'da Hamas yöneticilerine suikast girişiminden hemen sonra soluğu Tel Aviv'de alan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu ağırladı.

Bu kapsamda Mescid-i Aksa yakınlarındaki tünellerde arkeolojik kazıların yapıldığı bir alanda tören düzenlendi.

NETANYAHU, MESUT YILMAZ'DAN İSTEĞİNİ ANLATTI

Törende konuşan Netanyahu'nun 90'lı yıllardan aktardığı bir anekdot, Türkiye'nin de gündemine oturdu.

Netanyahu, 1998'de eski başbakan Mesut Yılmaz'dan Osmanlı devleti döneminde Kudüs'te bulunan ve İstanbul'a getirilen Silvan Yazıtı'nı (Siloam Yazıtı) istediğini belirterek, "Müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. İstediğin birini seç, Silvan Yazıtı ile değiştirelim." teklifinde bulunduğunu aktardı.

ERDOĞAN'IN KORKUSUNDAN VEREMEDİ

Önerilerinin kabul görmemesi üzerine Yılmaz’a ret nedenini sorduğunu belirten Netanyahu, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik ettiği büyüyen bir seçmen kitlesi bulunduğu ve kitlenin tabletin İsrail'e verilmesine öfkeleneceği şeklinde bir yanıt aldığını öne sürdü.

NETANYAHU YA CHP'Lİ BAŞKANLARDAN İSTESEYDİ

İsrail ve Türkiye medyasında geniş yer bulan bu 30 yıllık anekdot, akıllarda farklı senaryoların canlanmasına neden oldu.

İlk akla gelen ise, Netanyahu'nun bu isteğini, görünürde yol arkadaşı arka planda ise CHP'de koltuk ve Cumhurbaşkanı adaylığı yarışına tutuşan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan birine dile getirdiği senaryo oldu.