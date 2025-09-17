Netanyahu'nun Mesut Yılmaz'dan istediği Siloam Yazıtı'nın önemi

Katil İsrail ordusunun Gazze'de katliamları devam ederken soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, en büyük destekçisi olan ABD yöneticilerini ağırlıyor.

Katar'da Hamas yöneticilerine suikast girişiminden hemen sonra soluğu Tel Aviv'de alan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Netanyahu tarafından ağırlandı.

Netanyahu, Ağlama Duvarı önünde kipa takan Rubio poz verirken misafirine sembolik mekanları gezdiriyor.

Bu kapsamda Mescid-i Aksa yakınlarındaki tünellerde arkeolojik kazıların yapıldığı bir alanda tören düzenlendi.

NETANYAHU, MESUT YILMAZ'DAN İSTEĞİNİ ANLATTI

Törende konuşan Netanyahu'nun 90'lı yıllardan aktardığı bir anekdot, Türkiye'nin de gündemine oturdu.

Netanyahu, 1998'de eski başbakan Mesut Yılmaz'dan Osmanlı devleti döneminde Kudüs'te bulunan ve İstanbul'a getirilen Silvan Yazıtı'nı (Siloam Yazıtı) istediğini belirterek, "Müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. İstediğin birini seç, Silvan Yazıtı ile değiştirelim." teklifinde bulunduğunu aktardı.

Önerilerinin kabul görmemesi üzerine Yılmaz’a ret nedenini sorduğunu belirten Netanyahu, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik ettiği büyüyen bir seçmen kitlesi bulunduğu ve kitlenin tabletin İsrail'e verilmesine öfkeleneceği şeklinde bir yanıt aldığını öne sürdü.

Netanyahu, konuşmasının devamında "Bay Erdoğan, bu (Kudüs) bizim şehrimiz, sizin değil. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha tekrar bölünmeyecek." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun bu anektodundan sonra Siloam Yazıtı'nın ne anlama geldiği ve tarihi önemi merak konusu oldu.

SİLOAM YAZITI'NIN ÖNEMİ

Yazıt 2 bin 700 yıl önceye tarihleniyor. Yazılma nedeni ise bir hayatta kalma hikayesi...

MÖ 7. yüzyılda Yahuda Kralı Hezekiel, Asur tehlikesine karşı kuşatma hazırlığı için Kudüs halkının içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak bir proje geliştirdi.

Kral, Kudüs’teki surlarla çevrili David Kalesi'nin su ihtiyacını kuşatma sırasında Ayn-i-Silvan çeşmesinden karşılamayı tasarladı.

Projeyi hayata geçirmek için kuzey ve güneyden olmak üzere birbirinden bağımsız iki taraftan tünel kazılmaya başlandı.

Anlatıya göre tünelin kazılmasına iki ucundan ayrı olarak başlandı ve tünel tam ortada birleşti.

Elde edilen bu başarı anısına tünelin bu orta noktasına, taş bir kitabe üzerine, eski bir İbrani Alfabesi olan Fenike dilinde bir yazıt konuldu.

İşte bu hayatta kalma anlatısının yazıldığı kitabe adı geçen Siloam'du.

Bu tarihi çabalara rağmen şehir düşse de anlatı ve yazıt, Siyonizm'in en önemli sembollerinden biri oldu.

1880 yılında tünellerde bulunan tarihi tablet, Osmanlı bakiyesi olarak İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yer alıyor.

YAZITTA GEÇEN İFADELER

İbranice yazılan tablette 6 satırlık yazı mevcut.

Bu satırlarda ise inşaatı gerçekleştiren kazıcıların hikayesi anlatılıyor.

Satırlarda, "Bu sesler karşılıklı birbirine bağıranların sesiydi. Çünkü orada kuzey ve güneyden açılan tünel birleşiyordu. Ve o gün kanal açılmış oldu. Tünelin açılmasıyla her iki taraftaki işçiler ve kazmaları karşılaştılar." ifadeleri yer alıyor.

İSRAİL, YAZITI BİRÇOK KEZ TÜRKİYE'DEN İSTEDİ

İsrail'in Osmanlı döneminde Doğu Kudüs'te bulunarak İstanbul'a getirilen Silvan Yazıtı'nı daha önce de birçok kez Türkiye'den istemişti.

Times of Israel haber sitesinin 2022 yılında ismini açıklamayan İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan ve en önemli antik İbranice yazıtlardan biri olarak bilinen Türkiye'ye ait Silvan Yazıtı'nın İsrail'e verileceği iddia edilmişti.

AA muhabirinin ulaştığı diplomatik kaynaklar, yazıtın 1880'de bulunduğu yer olan Doğu Kudüs'ün o dönem Osmanlı toprağı, şimdi ise buranın Filistin devletinin parçası olduğunu belirterek söz konusu tarihi eserin İsrail'e verileceği yönündeki haberlerin yalan olduğunu söylemişti.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, bu yazıtı daha önce de birçok kez Türkiye'den istemiş ancak her seferinde ret cevabı almıştı.