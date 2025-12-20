MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas müzakere heyetiyle İstanbul’da görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

“Gazze Ateşkes Anlaşması” kapsamında yapılan görüşmede, Hamas heyeti ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek, İsrail tarafının ihlalleri hakkında bilgi verdi.

İSRAİL'İN İHLALLERİ HAKKINDA ATILACAK ADIMLAR

Türkiye’nin, Gazze’de ateşkesinin uygulanması yönünde yürüttüğü çalışmalar görüşmede ele alındı.

Ayrıca İsrail’in ateşkese yönelik ihlallerinin önlenmesi için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

PLANDA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİŞ

İki heyet arasında yapılan istişarelerde, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçiş için gerekli şartların oluşturulması ve mevcut sorunların giderilmesine yönelik yapılabilecekler üzerinde duruldu.

Görüşmede, Türkiye’nin Gazze’ye sağladığı insani yardımlar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM HEDEFİ DEVAM EDİYOR

Başta çadır olmak üzere insani yardım girişlerinin artırılması amacıyla bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda her iki heyet de Filistin ulusal uzlaşısının sağlanması ve bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması hedefinin korunması konusunda mutabık kaldı.