Rahmetin ve bağışlanmanın mevsimi Üç Aylar bu akşam başlıyor

Üç Aylar bereketin, ibadetin ve yardımlaşmanın mevsimidir. Regaib Kandili'yle başlar, Miraç ve Berat Kandili'yle devam eder ve en önemlisi, 11 Ayın Sultanı Ramazan ayını içinde barındırır. Kadir gecesiyle zirveye ulaşır ve Ramazan Bayramı'yla taçlanır...

Peki Kandiller hangi tarihte? Ramazan ne zaman başlıyor?

Üç Aylar neden önemli?

Regaib, Miraç, Berat Kandillerini ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içinde barındıran üç aylar hakkında Peygamberimiz (s.a.v.);

"Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır."

buyurmuştur.

Hz. Peygamber (s.a.v) Üç Aylar geldiğinde şu duayı yapar ve ümmetine bu duayı okumalarını tavsiye ederdi;

Üç Aylar Duası Okunuşu:

“Allahümme barik lenâ fi Recebin ve Şa’ban. Ve belliğnâ Ramazân.”

Üç Aylar Duası Anlamı

“Ey Allah’ım; Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur.” (İbn Hanbel, I, 259)

Üç Aylar kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Mübarek Üç Aylar rahmet dalgalarının coştuğu manevi huzur ve sükûnun kalplere indiği, ilahi rahmetin taştığı aylardır. Bu aylar girince, müminlerin kalplerini manevi bir hava kaplar, ruhları şenlenir.

Üç aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki Cenab-ı Hakk’ın rahmeti ve huzuru bu gecelerde müminler üzerine yağmur gibi yağar.

2025-2026 yılı Üç Aylar takvimi

İslâm dünyasında rahmet ve bereket mevsimi olarak bilinen Üç Aylar, 2025’in son günlerinde başlayıp, 2026 yılı boyunca idrak edilecek önemli gecelerle devam edecek.

Takvime göre Recep ayı 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak.

Mübarek gecelerin ilki olan Regaib Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe,

Miraç Kandili ise 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek.

Şaban ayı 20 Ocak 2026 Salı günü başlayacak olup,

Üç Aylar’ın en özel gecelerinden Berat Kandili 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi kutlanacak.

On bir ayın sultanı Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.

Ramazan’ın kalbinde yer alan Kadir Gecesi 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi ihya edilecek.

Ramazan’ın sonuna yaklaşırken Arife günü 19 Mart 2026 Perşembe, Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü idrak edilecek.