Bir işçinini hayatını kaybettiği metro inşaatındaki çökmeye ilişkin 2 kişi tutuklandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, yaşanan faciaya ilişkin yeni gelişme...

Meclis-i Mebusan Caddesi’nde, Kabataş İskelesi yakınlarında devam eden M7 metro hattı çalışması sırasında beton dökümü esnasında eksi 6. kattaki iskele çöktü.

Olayda bazı işçiler yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 İŞÇİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ AÇIKLANDI

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kabataş'taki metro şantiye alanında meydana gelen göçükte yaralanan 3 işçiden 1'inin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1'i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir." ifadelerini kullandı.

FİRMA SAHİBİ VE ŞANTİYE ŞEFİ KUSURLU BULUNDU

Bilirkişinin hazırladığı kusur raporuna göre kazanın oluşumunda taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi’nin sahibi B.Ç. ve aynı şirkette şantiye şefi O.Ç.’nin asli kusurlu, yaralanan üç işçiyle hayatını kaybeden S.E’.nin tali kusurlu olduğu belirlendi.

B.Ç. ve O.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye götürülen iki şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada iki şüphelinin de tutuklandığı duyuruldu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: