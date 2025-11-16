Bir işçinini hayatını kaybettiği metro inşaatındaki çökmeye ilişkin 2 kişi tutuklandı

- Kabataş'ta metro inşaatında meydana gelen çökmede bir işçinin hayatını kaybetmesi sonrasında, yüklenici firma sahibi B.Ç. ve şantiye şefi O.Ç. tutuklandı.
- Bilirkişi raporu, kazanın oluşumunda B.Ç. ve O.Ç.'nin asli kusurlu olduğunu belirtti.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki şüphelinin 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandığını açıkladı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, yaşanan faciaya ilişkin yeni gelişme...
Meclis-i Mebusan Caddesi’nde, Kabataş İskelesi yakınlarında devam eden M7 metro hattı çalışması sırasında beton dökümü esnasında eksi 6. kattaki iskele çöktü.
Olayda bazı işçiler yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
1 İŞÇİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ AÇIKLANDI
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kabataş'taki metro şantiye alanında meydana gelen göçükte yaralanan 3 işçiden 1'inin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1'i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir." ifadelerini kullandı.
FİRMA SAHİBİ VE ŞANTİYE ŞEFİ KUSURLU BULUNDU
Bilirkişinin hazırladığı kusur raporuna göre kazanın oluşumunda taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi’nin sahibi B.Ç. ve aynı şirkette şantiye şefi O.Ç.’nin asli kusurlu, yaralanan üç işçiyle hayatını kaybeden S.E’.nin tali kusurlu olduğu belirlendi.
B.Ç. ve O.Ç. gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye götürülen iki şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada iki şüphelinin de tutuklandığı duyuruldu.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
15/11/2025 günü saat 21:00 sıralarında Ömer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi, Kabataş İskelesi, M7 metro istasyonu inşaatında beton dökme işlemi sırasında beton dökülen kalıbın açılması neticesinde iskele üzerinde bulunan S.E, S.E, M.G ve C.G isimli işçilerin iskeleden düşerek yaralandıkları, olay sırasında yaralanan S.E'nin tedavi için kaldırılmış olduğu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ex olduğu, müşteki M.G'nin kemik kırığı oluşacak şekilde ve BTM ile iyileşemez şekilde, müşteki C.G'nin BTM ile iyileşebilir şekilde, müşteki S.E'nin kemik kırığı oluşacak, BTM ile iyileşemez ve hayati tehlike teşkil etmez şekilde yaralandığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca atanan uzman bilirkişi tarafından hazırlanan 16/11/2025 tarihli kusur raporuna göre meydana gelen kazanın oluşumunda taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi ve yetkilisi B.Ç'nin ve aynı şirkette şantiye şefi O.Ç'nin asli kusurlu olduklarının, yine yaralanan müştekiler ile müteveffa S.E'nin tali kusurlu olduğunun tespit ve rapor edildiği, soruşturma kapsamında şüpheli olarak tespiti yapılan taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi ve yetkilisi B.Ç'nin ve aynı şirketin şantiye şefi olarak görevli O.Ç'nin mevcut dosya kapsamı, atılı suçun niteliği, tespiti yapılan kusur durumu gözetilerek tutuklanmaları istemiyle Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bilgilerinize arz olunur.