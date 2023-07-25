BM'den kutsal kitaplara saldırıya ilişkin önemli karar

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İsveç ve Danimarka'da son dönemde haddini aşan bazı eylemler gerçekleştirildi
İsveç'te Stockholm'deki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmiş alçak eylem sonrası tepkiler çığ gibi büyümüş Müslüman ülkeler Kur’an’ı Kerim’in yakılmasını sert dille kınamıştı.
İsveç’in ardından Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da da Irak Büyükelçiliği binası önünde Kur’an’ı Kerim yakıldı.
İslam aleminden sert tepki
Alçak eylemlere Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinden sert tepki gelmişti.
BM harekete geçti
Bu tepkilerin ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu harekete geçti.
Uluslararası hukuka aykırı buldu
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.