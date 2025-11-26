Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 kişi için tahliye kararı çıktı

- Böcek ailesinin ölüm nedeni böcek ilacı ile zehirlenme olarak belirlendi.
- Ailenin alışveriş yaptığı midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe sahibi serbest bırakıldı.
- Fosfin gazı zehirlenmesiyle ilgili güçlü bulgular Adli Tıp Kurumu raporunda tespit edildi.
Böcek ailesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme...
Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesinde anne, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti.
ÖLÜM NEDENLERİ BELLİ OLDU
Öte yandan Adli Tıp Kurumu, 4 kişilik ailenin ölümüne ilişkin otopsi raporunu açıkladı.
Açıklamada "Böcek ailesinin ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi olarak belirlendi" denildi.
10 TUTUKLAMA
İlk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanmıştı.
Daha sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan otel sahibi ve çalışanı da tutuklanırken toplam tutuklu sayısı 10'a yükselmişti.
4 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Ailenin ölüm nededinin belli olmasını ardından mahkeme tutuklulara ilişkin yeni kararını duyurdu.
Ailenin alışveriş yaptığı midyeci, kokoreççi, lokumcu ve kafe sahibi tahliye edildiği belirtildi.
RAPOR SAVCILIĞA SUNULMUŞTU
Adli Tıp Kurumu, dün Böcek ailesinin ölümün ilişkin raporu savcılığa sunmuştu.
Raporda 4 kişilik ailenin tamamının hayatını kaybettiği olayda fosfin gazı zehirlenmesine ilişkin güçlü bulgular tespit edildiği belirtilmişti.