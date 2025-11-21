Böcek Ailesi'nin ölümüne ilişkin soruşturmada otel sahibi ve çalışanı tutuklandı Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğun ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında otel sahibi ve çalışanı tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 10'a yükseldi.