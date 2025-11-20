Böcek Ailesi'nin otelde kilitli kaldığı anlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Fatih'te korkunç bir zehirlenme vakası yaşandı.

Yaşanan olayda 4 kişilik bir aile yok oldu...

Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelen ve Fatih ilçesindeki bir otelde kalan Böcek Ailesi, 12 Kasım sabahı rahatsızlanarak taksiyle hastaneye gitti.

Tedavilerinin ardından tekrar otele dönen aile, 13 Kasım gece saat 01.00 sıralarında yeniden fenalaştı.

ÖNCE ANNE VE ÇOCUKLARI SONRA BABA HAYATINI KAYBETTİ

Otel yetkililerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan çocuklar, tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren anne 14 Kasım’da, baba ise 17 Kasım’da yaşamını yitirdi.

OTELİN KAPISI KİLİTLENMİŞ

Yürütülen soruşturmada, ailenin konakladığı otelin resepsiyon görevlisi tarafından kilitlendiği ve baba Servet Böcek'in kucağında çocuğu ile bir süre kapıyı kırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

O ANLARIN KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan aile otele ambulans çağırıp odalarında aşağı indiklerinde, içeride kilitli kaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'"15-20 DAKİKA SONRA DÖNDÜĞÜMDE KAPI ÖNÜNDE BİR AMBULANS GÖRDÜM"

Otel çalışanı M.M.U.D.C.'nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Otel çalışanı M.M.U.D.C'nin ifadesinde "Ben Harbour Suit Otel isimli iş yerinde müfettişler tarafından çağrılmalar üzerine çalışırım. Sürekli olarak bu iş yerinde çalışmam. Böcek ailesinin otele giriş yaptığı gün ben çalışmıyordum. 10 Kasım günü saat 08.30'da otelin resepsiyonunda çalışanımla başladım. Aynı gün saat 11.00 sıralarında Böcek ailesi ile otelde karşılaştık.

Kendileriyle kısa muhabbetimiz oldu. Ben saat 15.00 civarında mesaimin bitmesi üzerine iş yerinden ayrıldım. Ben otele 12 Kasım günü saat 08.30 sıralarında otelde çalışmak için geldim. O esnada Eyüp O. çalışıyordu. 12 Kasım günü yine saat 10.00 - 11.00 sıralarında Servet Böcek ve Çiğdem Böcek yanıma gelerek odalarının kapıları ilaçlama nedeni ile bantlandığı, saat 11.00 sıralarında Servet Böcek'e çıkıp odasının temizlenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca hastaneye gideceklerini, bir şeyler yediklerini ve midelerinin bulandığını söylediler.

Daha sonra otelden çocuklarla birlikte çıktıklarını gördüm. Ben Kadırga Caddesi'nde klinik olduğunu bildiğim için söyleyerek benimle birlikte gitmelerini istedim. Mesaimin bitmesi üzerine evime geçtim. Temizlenmesi gerektiğini bana söyledi. Ayrıca sahilde bir şeyler yediklerini ve midelerinin bu nedenle rahatsız olduğunu söylediler.

Ayrıca hastaneye gitmek için yardım istediler. Ben Kadırga Caddesi'nde klinik olduğunu kendilerine söyledim. Daha sonra otelden çocuklarla birlikte çıktıklarını gördüm. Mesaim bitmesi üzerine evime geçtim.

Aynı gün akşam saat 20.30 sıralarında kabul yeri görevlisi olarak çalışan Rüstem beni aradı, acil işi olduğunu söyleyerek onun yerine çalışmamı istedi. Ben de paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim. 22.45 sıralarında otele geldim. Otelde kusmuk kokusu vardı. Saat 01.00 sıralarında koku nedeniyle hava almak için otel dışına çıktım. Biraz hava aldıktan sonra geri döndüm.

Saat 01.30 sıralarında yemek yemek için otelin kapısını kilitleyerek, otel yakınında bulunan kebapçıya gittim. Kapıyı kilitleme amacım, otele hırsızın girmesini engellemektir. Zaten otelin giriş kapısında iletişim numarası ve anahtarların masanın üzerinde olduğu yazılıdır.

Otelde koku olduğundan dolayı aldığım yemeği yan tarafta bulunan bahçede yedim. 15-20 dakika sonra döndüğümde kapı önünde bir ambulans gördüm. Böcek Ailesi'nin ambulansa bindiğini fark ettim. Benim olayla herhangi bir alakam yoktur. Kusurum olmadığını düşünüyorum." dedi.