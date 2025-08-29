Boğaz'da kaybolan Rus yüzücü bulundu mu? Nikolai Svechnikov aranıyor: İşte son durum...

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı tespit edilmişti.

Denizde kaybolan yüzücü için aynı gün arama çalışmalarına başlanmıştı.

Kaybolan Rus sporcunun yakınlarının tespit edilerek mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınmasını talep eden savcılık, Svechnikov'u tanıyan ve aynı yarışma organizasyonunda yer alan kişilerin de belirlenip bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınması talimatını vermişti.

Savcılık, otel ve hastane kayıtlarının araştırılarak kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının da araştırılmasını talep etmişti.

RUS YÜZÜCÜ BULUNDU MU

Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un yarışın yapıldığı günün sabahında kaldığı oteldeki görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, Rus sporcunun kaldığı odadan ayrılarak, resepsiyona indiği, burada bir süre oturduğu, daha sonrasında da otelden ayrıldığı yer alıyor.

YANLIŞ YÖNE YÜZDÜ

Yarışa katılanlardan inşaat mühendisi amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov'un kaybolmasına ilişkin haberlerin medyada yer bulmasının ardından dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, bu kişiyi yarış esnasında gördüğünü ve yanlış yöne doğru gittiği için uyardığını bildirdi.

Bu ihbar üzerine Şamiloğlu, Kuzguncuk İskelesi'nden sahil güvenlik teknesi ile alınarak, Svechnikov'u son gördüğü yere götürüldü.

Bilgisine başvurulan Şamiloğlu'nun, gösterdiği koordinatlar kayıtlara geçti.

Şamiloğlu, sporculara takılan çiplerin yetersiz olduğunu, bunların yalnızca yüzücülerin suya giriş anı ile karaya çıktığı anı hesapladığını belirterek, daha gelişmiş çipler kullanılması gerektiğini söyledi.

Önceki yıllardaki yarışlarda da yönünü şaşıran yüzücüler gördüğünü ve uyardığını kaydeden Şamiloğlu, kendisini duymayan bir kişiyi dokunarak dahi uyardığını aktararak, "Ama bu kişi uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi." dedi.

Svechnikov’un kaybolmasının 6’ıncı gününde arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na bağlı helikopter havadan destek verirken, botlar ise denizden çalışmalarını sürdürüyor.