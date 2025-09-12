Boğazın incisi Beyaz Köşk satışa çıktı! Fiyatı 115 milyon düştü

Boğazın ihtişamlı yapıları arasında yer alan ve uzun bir süredir Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) elinde bulunan Beyaz Köşk dördüncü kez satışa çıkartıldı.

Dünyanın en güzel ve pahalı gayrimenkulleri arasında yer alan köşk buz kez 115 milyonluk indirimle satışa çıkarak alıcıları bekliyor.

Geçtiğimiz ay üçüncü kez ihaleye çıkaran şirket, yaptığı duyuruda, satış fiyatını 950 milyon liradan 925 milyon liraya çekmişti. Ancak boğazın adeta incisi olarak nitelendirilen köşk yine alıcı bulamadı.

FİYATI 115 MİLYON DÜŞÜRÜLDÜ

Üç kez satışa çıkmasına rağmen alıcı bulamayan Beyaz Köşk bu defa 115 milyon indirimle dördüncü kez alıcı aramak için satışa çıktı.

Şirketten konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderildi. Gönderilen açıklamada ise, "Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla;

Muhammen bedel olan 810.000.000 TL+ KDV'den az olmamak kaydıyla, gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere "İhale Komisyonu" kurulmasına, ihalenin 30.09.2025 tarih ve saat 14:00'de, şirketimiz adresi olan Uğur Mumcu mahallesi FSM Bulvarı N310 Yenimahalle Ankara adresinde, açık teklif - açık arttırma yoluyla yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.